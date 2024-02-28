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Болезненная потеря для врага: полковник ВСУ оценил уничтожение редких самолетов РФ

Юрий Берендий
28 февраля 2024, 16:08
Полковник ВСУ в запасе указывает на то, что Силы обороны уничтожили 7 российских Су-34, что соответствует годовому производству этих самолетов в РФ.
Болезненная потеря для врага: полковник ВСУ оценил уничтожение редких самолетов РФ
Полковник ВСУ рассказал о болезненных потерях для России / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Российские оккупационные войска продолжают стремительно терять собственную авиацию. 27 февраля воздушные силы сообщили об успешном уничтожении сразу двух российских истребителей Су-34. В то же время, за последние 10 дней российская авиация понесла болезненные потери. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, в конце февраля российская авиация потеряла семь Су-34 и два Су-35. Учитывая также уничтоженный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, общие потери в воздухе за месяц составляют 10 самолетов.

"А-50 - незаменимый борт, они уже не могут их восстановить. Уничтожены в большинстве Су-34 и пара Су–35. то есть состав российских вооруженных сил поредел достаточно серьезно",-подчеркнул летчик-инструктор.

видео дня

Рассвет объясняет, что суть в том, что у россиян есть до 100 Су-34. Украинские военные уничтожили 7, что составляет почти 10% этого числа, поэтому потери должны быть достаточно ощутимыми для оккупантов. Они не смогут быстро восстановить эти самолеты.

Практически, это соответствует годовому производству российской оборонной промышленности, а мы уничтожили их за последние десять дней, указывает полковник запаса ВСУ.

"Почему так происходит? Интенсивность полетов чрезвычайно высока, не хватает боеприпасов. Россияне пытаются нивелировать достаточное количество авиационной нагрузки, а значит вылетов самолетов. Большое количество российских бортов попадает под удары наших ЗРК", – отметил Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

В то же время, согласно данным Генерального штаба ВСУ, за вчера, 27 февраля, силы обороны Украины смогли снизить 2 вражеских самолета.

  • личный состав - около 412 610 (+1060) человек;
  • танки - 6570 (+14) ед;
  • боевые бронированные машины - 12508 (+14) ед;
  • артиллерийские системы - 1029 (+20) ед;
  • РСЗО - 1000 (+0) ед;
  • средства ПВО - 688 (+2) ед;
  • самолеты - 342 (+2) ед;
  • вертолеты - 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24);
  • крылатые ракеты - 1912 (+0);
  • корабли / катера - 25 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 13112 (+47) ед;
  • специальная техника - 1594 (+6).
Болезненная потеря для врага: полковник ВСУ оценил уничтожение редких самолетов РФ
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 28 февраля 2024 / Инфографика: Главред ​

Уничтожение российской авиации

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. его сбили во время совместной операции Главного управления разведки (ГУР) и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВС ВСУ).

Десять членов экипажа сбитого 23 февраля российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У погибли, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Украинские силы уничтожили уже два российских самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. это значит, что вскоре россияне не смогут обеспечивать круглосуточное патрулирование. Об этом сообщил руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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война в Украине Роман Свитан
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