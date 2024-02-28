Болезненная потеря для врага: полковник ВСУ оценил уничтожение редких самолетов РФ

Российские оккупационные войска продолжают стремительно терять собственную авиацию. 27 февраля воздушные силы сообщили об успешном уничтожении сразу двух российских истребителей Су-34. В то же время, за последние 10 дней российская авиация понесла болезненные потери. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
По его словам, в конце февраля российская авиация потеряла семь Су-34 и два Су-35. Учитывая также уничтоженный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, общие потери в воздухе за месяц составляют 10 самолетов.
"А-50 - незаменимый борт, они уже не могут их восстановить. Уничтожены в большинстве Су-34 и пара Су–35. то есть состав российских вооруженных сил поредел достаточно серьезно",-подчеркнул летчик-инструктор.видео дня
Рассвет объясняет, что суть в том, что у россиян есть до 100 Су-34. Украинские военные уничтожили 7, что составляет почти 10% этого числа, поэтому потери должны быть достаточно ощутимыми для оккупантов. Они не смогут быстро восстановить эти самолеты.
Практически, это соответствует годовому производству российской оборонной промышленности, а мы уничтожили их за последние десять дней, указывает полковник запаса ВСУ.
"Почему так происходит? Интенсивность полетов чрезвычайно высока, не хватает боеприпасов. Россияне пытаются нивелировать достаточное количество авиационной нагрузки, а значит вылетов самолетов. Большое количество российских бортов попадает под удары наших ЗРК", – отметил Роман Свитан.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
В то же время, согласно данным Генерального штаба ВСУ, за вчера, 27 февраля, силы обороны Украины смогли снизить 2 вражеских самолета.
- личный состав - около 412 610 (+1060) человек;
- танки - 6570 (+14) ед;
- боевые бронированные машины - 12508 (+14) ед;
- артиллерийские системы - 1029 (+20) ед;
- РСЗО - 1000 (+0) ед;
- средства ПВО - 688 (+2) ед;
- самолеты - 342 (+2) ед;
- вертолеты - 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24);
- крылатые ракеты - 1912 (+0);
- корабли / катера - 25 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны - 13112 (+47) ед;
- специальная техника - 1594 (+6).
Уничтожение российской авиации
Напомним, как ранее сообщал Главред, в России уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. его сбили во время совместной операции Главного управления разведки (ГУР) и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВС ВСУ).
Десять членов экипажа сбитого 23 февраля российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У погибли, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
Украинские силы уничтожили уже два российских самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. это значит, что вскоре россияне не смогут обеспечивать круглосуточное патрулирование. Об этом сообщил руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
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