Противник применяет тактику, против которой нет "противоядия": бои под Авдееевкой

Оккупанты продолжают проводить наступательные и штурмовые действия на Авдеевском направлении. ВСУ может помочь рельеф местности.

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Противник применяет тактику, против которой нет "противоядия" / коллаж: Главред, фото: Константин и Влада Либеровы, 53 ОМБ

Вооруженные силы Украины ведут оборонительную операцию с помощью использования рельефа местности и каскада водохранилищ на Донбассе в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Бердычи. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Радио Свобода".

По его словам, на Авдеевском направлении обороне помогает даже рельеф, а именно - каскад водохранилищ, это и стало приоритетом.

"Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонительной операции", - объяснил Лиховий.

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Спикер сообщил, что штурмовые группы российских захватчиков оказались заблокированными на подходе к селу Орловка. Они пытались продвигаться с помощью FPV-дронов и авиации, но безуспешно.

Также он добавил, что у россиян не происходит всё так просто, как многим кажется вблизи села Орловка. Всё дело в том, что штурмовиков вражеской армии блокируют на подходах к населенным пунктам.

К тому же, о том, что полевые укрепления значительно помогают ВСУ обороняться от пехоты врага и артиллерии, подтвердил младший сержант 3 ОШБ Анатолий Никитин.

"Но противник сейчас применяет тактику, против которой у нас нет противоядия, – удары корректируемыми авиабомбами по 500 килограммов взрывчатки. Это воронка пять метров в глубину", – рассказал военный.

КАБ По информации Википедии, управляемые авиационные бомбы (УАБ), или корректируемые авиационные бомбы (КАБ), в англоязычной литературе называемые умными бомбами (англ. smart bomb) — один из видов управляемых авиационных средств поражения (УАСП).

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, партизанское военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" фиксирует прибытие в Беларусь военной техники. Известно, что стянули не менее 60 единиц техники. Агенты в Telegram сообщили о прибытии большой колонны техники в Минск. Всего около 60 единиц, из которых основная часть это БМП-2, а также 4мт-ЛБ.

Также, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки в Донецкой области россияне почувствовали эйфорию, а потому увеличили количество штурмов по всей линии фронта.

К тому же, американские аналитики Института изучения войны утверждают, что российские военные силы продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжения позиционных боев.

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