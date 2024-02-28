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"Штурм по всей линии": офицер ВСУ рассказал, что на самом деле происходит на фронте

Юлия Закрепа
28 февраля 2024, 12:57
Офицер отметил, что из-за сбития российских самолетов враг уменьшил количество сбросов Кабов.
'Штурм по всей линии': офицер ВСУ рассказал, что на самом деле происходит на фронте
Военный рассказал об обстановке на фронте / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, командование Объединенных сил ВСУ

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки в Донецкой области россияне почувствовали эйфорию, а потому увеличили количество штурмов по всей линии фронта.

"Только с вечера до 5 утра было восемь (штурмовых действий-ред.). Очень страшного ничего нет. Фронт выровнялся, и это сейчас помогает. Но все-таки у них - немного эйфория, они думают перехватить время. Тактическая инициатива пока у них в руках", - сказал он во время телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что из-за сбития российских самолетов враг уменьшил количество сбросов Кабов. Цехоцкий добавил, что сейчас самолеты РФ находятся как можно дальше от линии соприкосновения.

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"В общем, то, что делают Силы обороны, когда у них падают самолеты, это значит, что они начинают бояться. Ощутимо уменьшилось количество Кабов, которые они сбрасывают. И самолеты находятся дальше, боятся долетать до линии соприкосновения. Поэтому точность их поражения также уменьшается", - отметил он.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в ВСУ рассказали об успехе на Авдеевском направлении. К западу от Авдеевки российские оккупанты уничтожают все перед собой, однако Вооруженные Силы Украины не позволяют врагам закрепиться на новых позициях и выбивают их.

В районе населенного пункта Работино Запорожской области подразделения Сил обороны Украины разгромили штурмовиков РФ, которые пытались атаковать украинские позиции. Воины бригады "Спартан" гвардии наступления остановили штурмовую колонну.

Главком ВС Великобритании назвал возможные сроки нового контрнаступления ВСУ. Силам обороны Украины не хватает боеприпасов из-за задержек с военной помощью, и эта проблема в ближайшее время будет оставаться актуальной.

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