Оккупантов выбивают: в ВСУ рассказали об успехе на Авдеевском направлении

В ВСУ отметили, что ситуация на Авдеевском направлении остается динамичной.

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Офицер рассказал о ситуации на Авдеевском направлении / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Западнее Авдеевки российские оккупанты уничтожают все перед собой, однако Вооруженные Силы Украины не позволяют врагам закрепиться на новых позициях и выбивают их оттуда. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"К сожалению, одним из основных преимуществ врага остается преимущество в небе, преимущество в авиации, и 45 ударов за минувшие сутки - это почти полностью эта цифра состоит из управляемых авиабомб", - сообщил Лиховий.

Он отметил, что речь идет о переработанных советских фугасных бомбах, которые могут быть запущены с большого расстояния от линии разграничения. Это означает, что российские самолеты могут находиться за пределами досягаемости украинской противовоздушной обороны.

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"А поскольку боевая часть этих бомб очень большая - 250, 500, тысяча и более килограммов, то разрушительные способности этих бомб очень большие. Они просто превращают фортификации и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться", - указывает Лиховий.

Он также добавил, что наши подразделения иногда отступают с занимаемых позиций, но важно заметить, что линия фронта остается динамичной, поэтому Силы обороны Украины выполняют маневры, переходя на более защищенные позиции.

Лиховий отмечает, что враг имеет преимущество в артиллерии. По его словам, россияне уничтожают все на своем пути, и затем их штурмовые группы заходят в разрушенные населенные пункты.

"Они высаживаются как десант из боевых бронированных машин, но, при этом, далеко не везде то, что россияне показывают как результат, как захваченные села и позиции, это таким и остается, потому что их оттуда выбивают, их уничтожают в больших количествах", - подчеркнул Лиховий.

Кто такой Дмитрий Лиховой Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Таврическом направлении украинские силы усиливают оборонительные линии, чтобы остановить продвижение российских оккупантов вблизи Авдеевки и нанести им большие потери, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

В районе населенного пункта Работино Запорожской области подразделения Сил обороны Украины разгромили вражескую колонну, которая пыталась атаковать украинские позиции. Четыре воина бригады "Спартан" гвардии наступления остановили штурмовую колонну, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем высказал мнение, что во второй половине этого года можно ожидать некоторых изменений на фронте в Украине. Однако для этого Украине необходимо получить новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное оружие.

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