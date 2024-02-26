Украина догнала русских в изготовлении дронов-камикадзе - министр Камышин

Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе - аналогов иранских дронов типа Shahed, сказал профильный министр Александр Камышин.

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Камышин добавил, что в производстве других образцов БПЛА наше государство также имеет успех / коллаж Главред, фото УНИАН

Украина догнала страну-агрессора Россию в производстве дронов-камикадзе - аналогов иранских беспилотников модели Shahed. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире национального телемарафона.

По словам чиновников, украинские образцы похожи на иранские БПЛА и по количеству взрывчатки на борту, и по дистанции полета, и по остальным тактико-техническим характеристикам.

"На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", - сказал он.

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Камышин добавил, что в производстве других образцов БПЛА наше государство также имеет успех.

"То, что на России взрывается - это все наше", - подытожил чиновник.

Кто такой Александр Камышин? Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, бывший председатель правления Укрзализныци. До того, как возглавил Укрзализныцю, — менеджер в Dragon Capital и SCM, основатель компаний Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm и Fortior Capital, сообщает "Википедия".

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

В частности, есть информация, что на вооружении ВСУ уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах. Как рассказывал ранее министр Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

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