Украина догнала русских в изготовлении дронов-камикадзе - министр Камышин

Украина догнала страну-агрессора Россию в производстве дронов-камикадзе - аналогов иранских беспилотников модели Shahed. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире национального телемарафона.
По словам чиновников, украинские образцы похожи на иранские БПЛА и по количеству взрывчатки на борту, и по дистанции полета, и по остальным тактико-техническим характеристикам.
"На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", - сказал он.
Камышин добавил, что в производстве других образцов БПЛА наше государство также имеет успех.
"То, что на России взрывается - это все наше", - подытожил чиновник.
Кто такой Александр Камышин?
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, бывший председатель правления Укрзализныци. До того, как возглавил Укрзализныцю, — менеджер в Dragon Capital и SCM, основатель компаний Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm и Fortior Capital, сообщает "Википедия".
Дроны для Украины
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.
В частности, есть информация, что на вооружении ВСУ уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах. Как рассказывал ранее министр Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".
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