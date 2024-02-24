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Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше - Столтенберг

Анна Ярославская
24 февраля 2024, 13:26
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление страны в НАТО - это вопрос времени.
Йенс Столтенберг, НАТО
Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО - это вопрос времени / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сейчас ближе к Североатлантическому альянсу, чем когда-либо раньше. Вступление страны в НАТО - это вопрос времени. Об этом Столтенберг заявил во время обращения к украинцам в эфире телемарафона.

"Президент Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше", - сказал Столтенберг.

"Украина вступит в НАТО, это не вопрос "если", а вопрос "когда", - добавил генсек Альянса.

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Столтенберг добавил, что Альянс продолжит поддерживать Украину ради "вашей и нашей безопасности".

Вступление Украины в НАТО

В 2024 году не стоит ожидать, что Украине предложат стать членом НАТО. Этот вопрос будет обсуждаться уже после войны. В настоящее время главным приоритетом является оказание помощи для обеспечения безопасности страны, а не формальное приглашения в НАТО. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Даниэл Сайзек.

Посол Соединенных Штатов Америки в Североатлантическом альянсе Джулианна Смит также заявила, что Украину могут не пригласить вступить в НАТО на саммите Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Тем времнем в Европе заговорили о создании альтернативы НАТО. Причиной стали скандальные заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа об Альянсе.

Риск войны РФ и НАТО

Агрессор Россия может внезапно напасть на страны НАТО, нужно готовиться к подобному развитию событий, а не ждать аналога Перл-Харбора. Германия должна поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, чтобы ВСУ получили преимущество над оккупантами. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Россия может совершить нападение на какую-то из стран Североатлантического альянса, наибольший риск есть для Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии. Кроме этого, в зоне риска также находится Молдова.

Ранее вице-президент Европарламента и ведущий кандидат немецких социал-демократов на предстоящих европейских выборах Катарина Барли считает, что Европе не стоит полагаться на защиту США, а создавать собственную армию и задуматься над созданием собственного ядерного оружия.

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