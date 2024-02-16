Украину не позовут в НАТО в 2024 году — Госдеп США

На данный момент главным приоритетом остается оказание помощи для защиты Украины от российской агрессии.

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Вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться после войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В 2024 году не стоит ожидать, что Украине предложат стать членом НАТО. Этот вопрос будет обсуждаться уже после войны. В настоящее время главным приоритетом является оказание помощи для обеспечения безопасности страны, а не формальное приглашения в НАТО. Об этом в комментарии Суспільному заявил представитель Государственного департамента США Даниэл Сайзек.

По его словам, в этом году НАТО отмечает свое 75-летие. В последнее время заметно, что "Альянс укрепляется", в частности, за счет расширения состава благодаря вступлению Финляндии в апреле 2023 года и будущему вступлению Швеции.

"Это означает, что на самом деле НАТО больше и сильнее 75 лет. Это тоже важный вопрос связи между НАТО и Украиной", — сказал Сайзек.

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Представитель Госдепа подчеркнул, что в мире все чаще возникают конфликты, и вызовов становится больше. Однако, несмотря на разногласия между членами НАТО, решение о вступлении Украины остается единодушным.

"Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году… Видимо, после войны", — сказал Сайзек.

Чиновник Госдепа США выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной в рамках проведения необходимых реформ.

Вступление Украины в НАТО

Украину могут не пригласить вступить в НАТО на саммите Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Североатлантическом альянсе Джулианна Смит.

США и Германия против приглашения Украины в НАТО, говорится в материале Foreign Policy. Отмечается, что Вашингтон и Берлин сопротивляются такому решению на неформальном уровне. Страны Восточной Европы, наоборот, выступают за евроатлантическую интеграцию Киева.

Президент США Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО, сказал представитель Государственного департамента Мэттью Миллер. По его словам, информация, обнародованная Foreign Policy, не соответствует реальному положению вещей.

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