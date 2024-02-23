РФ может напасть на 5 стран НАТО: генерал указал на опасный нюанс

Страна-агрессор Россия может совершить нападение на какую-то из стран Североатлантического альянса, наибольший риск есть для Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии.
Кроме этого, в зоне риска также находится Молдова. Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.
"Вероятность этого (нападения России на страны НАТО – ред.) возрастает. Россия может напасть на страны Балтии, Польшу, Молдову, Румынию. Хотя и другие варианты не исключены", – отметил генерал.
По его словам, пока Россия больше пугает, чем готова начать такого рода действия. Но он напомнил, что Украину Россия тоже сперва пугала, а потом осуществила полномасштабное вторжение.
"Украину она тоже пугала, и кто-то этому верил, кто-то нет, но потом россияне перешли к реализации своих угроз. Поэтому и на вышеназванные государства Россия тоже может напасть", – предполагает Романенко.
Смотрите видео чата с Игорем Романенко:
Кто такой Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
Вероятность нападения РФ на страны НАТО
Ранее у Байдена высказались относительно угрозы нападения России на НАТО. США не видят реальной угрозы нападения агрессора России на НАТО в ближайшее время. Но Запад укрепляет свои военные силы на восточном фланге НАТО, ведь к риторике главы Кремля Владимира Путина нужно относиться серьезно, считает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Также раньше в ISW дали прогноз нападения РФ на страны НАТО. Аналитики Института изучения войны сообщили, что представители НАТО всё чаще предупреждают, что Россия представляет серьезную угрозу безопасности Альянса.
Напомним, ранее генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко отмечал, что страны НАТО тоже должны благодарить Украину, ведь мы выиграли им 2 года времени. Помогать Украине – в интересах западных государств. Ведь пока российские оккупанты будут терпеть поражения в Украине, Россия не решится нападать на страны НАТО, подчеркнул генерал.
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