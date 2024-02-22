Что может заставить Путина вывести войска из Украины: генерал назвал 2 причины

На сегодня есть две причины, которые могут заставить российского диктатора Владимира Путина вывести свои войска из Украины. Первая возможная причина – успешные действия украинских военных, вторая – форс-мажорные обстоятельства внутри Кремля.
Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.
"Это могут сделать успешные действия Сил обороны Украины и союзников, а также могут повлиять форс-мажорные обстоятельства внутри Кремля, что тоже не исключено", – отметил он.
Однако, по словам Романенко, несмотря на все ожидания, сейчас ухудшение экономического и социального состояния страны-агрессора России не так критично, чтобы вызвать дестабилизацию ситуации в РФ.
"Все ожидали ухудшения экономического и социального положения РФ, но пока эти ожидания не оправдываются, поскольку это ухудшение не настолько критическое, чтобы привести к дестабилизации ситуации в России. Поэтому рассчитывать на внутренние процессы в РФ пока не приходится. А потому нам нужно работать на то, чтобы одержать победу над Россией силовым путем", – подытожил генерал-лейтенант запаса.
Смотрите видео чата с Игорем Романенко:
Кто такой Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
Война в Украине
Ранее генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж раскрыл детали о новых атаках РФ. По его словам, российские оккупанты перебросили резервы в село Победа и другие населенные пункты – имеют план захвата новых территорий.
Также ранее сообщалось, что россияне теряют 60% техники – в ВСУ раскрыли детали боев в "горячей" точке. Оккупанты высаживают пехоту как можно дальше, чтобы уменьшить потери техники, отметил Илья Евлаш.
Напомним, бывший заместитель генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко прямо сказал об угрозе заморозки войны. Генерал считает, что из-за недостаточной помощи Украине война может сильно затянуться.
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