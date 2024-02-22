"Ситуация сложная": генерал прямо сказал об угрозе заморозки войны

Генерал Игорь Романенко считает, что из-за недостаточной помощи Украине война может сильно затянуться.

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Война в Украине может сильно затянуться / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Война в Украине может перейти в стадию заморозки. Ситуация в стране остается сложной. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Причиной этого может стать медленная и недостаточная помощь от Запада, который боится распада РФ, как это было с СССР.

"Пока что союзники, прежде всего, США, помогают Украине ровно на столько, сколько нужно, чтобы она не потерпела поражение. При этом они также предоставляют помощи столько, чтобы резко и решительно не проиграла и Россия. Они стремятся не допустить эскалации войны, чтобы им не пришлось в ней участвовать. Плюс они стремятся не допустить применения оружия массового поражения", - говорит Романенко.

Он считает, что в таком случае война может затянуться надолго.

"Чем дольше будет продолжаться эта война, тем меньше будет желающих помогать Украине. Ситуация сложная, и она в развитии. В ближайшие месяц-два будет понятно, по какому пути помощи пойдут наши союзники, и как это отразится на наших дальнейших действиях с противником", - добавил генерал.

Смотрите видео о то, что война в Украине может сильно затянуться:

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

"Заморозка" войны в Украине

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что заморозка войны была бы лишь паузой перед новым наступлением России на Украину. Страна-агрессор остается непоколебимой в своей цели уничтожения Украины и потребует признания оккупированных территорий.

Также Путин сигнализирует о возможной заморозке войны, надеясь уменьшить поставки западного оружия Украине. Он больше заинтересован в сокращении военной помощи от Запада, чем в прекращении войны, что подтверждает отчет Американского института изучения войны.

Как сообщал Главред, угроза заморозки войны в Украине уменьшается с каждым месяцем. Военный эксперт Олег Жданов убежден в том, что партнеры страны осознают необходимость не замораживать войну, а решать ее.

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