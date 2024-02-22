Оккупанты перебросили резервы: генерал армии раскрыл о новых атаках РФ

Российские оккупанты перебросили резервы в село Победа и другие населенные пункты - имеют план захвата новых территорий.

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Оккупанты хотят захватить новые территории / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж отреагировал на то, что Институт изучения войны недавно заявил, что российские оккупанты захватили село в Донецкой области. Однако украинские военные говорят, что сейчас там продолжаются боевые действия.

"Пока нет подтвержденной информации. Сейчас там продолжаются боевые действия. Какого-то крупного прорыва нет, но маневры проведены под мощным влиянием ВСУ", - рассказал Николай Маломуж для телеканала "Еспресо".

Он также добавил, что оккупанты перебросили резервы в село Победа и другие населенные пункты. Россияне пытаются перекрыть этот рубеж, однако украинские военные заняли дополнительные позиции.

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"Сегодня ВСУ проводят ряд маневров возле села Победа, но враг нарастил мощные ресурсы. Россияне действуют по схеме, как у Авдеевки: предварительные ракетные удары, применение Кабов, ударные группы спецназа. Оккупанты перебросили их с этого направления в Победу и другие населенные пункты. Поэтому действительно, это очередной рубеж, который они перекрывают в данной ситуации. Но если говорить о перспективах, украинские силы заняли дополнительные подготовленные позиции, или позиции, дающие возможность наносить удары с более выгодных высот и флангов", - добавил он.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. Сегодня войска страны-агрессора России продолжают вести наступательную операцию лишь на одном стратегическом направлении, сказал Вадим Скибицкий.

Враг подтянул резервы и перешел в наступление на Лимано-Купянском направлении. Украинские военные получают ранения от FPV-дронов, тяжелой артиллерии, минометов или гранатометов, сообщил спикер ВСУ.

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