Роспропаганда слепила с Путина "пилота", но появился позорный нюанс

Путин соврал, что якобы летал на "новом самолете".

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РосСМИ пробивают новое "дно" / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российское телевидение весь день, 22 февраля, рапортовало о поездке кремлевского диктатора Владимира Путина в Казань. Телевидение страны-агрессора активно освещало не только полет Путина на стратегическом Ту-160М, но и "восхитилось" тем, как их глава умело "водил" КАМАЗ.

В своих отчетах пропагандисты намеренно обращали внимание на боевую авиацию ВКС РФ, которой воспользовался и Путин, якобы не имеющей "аналогов в мире".

Детали самого полета в Кремле не сообщали, сославшись на "военную тайну", однако самолет сел на аэродроме в Казани.

видео дня

Кроме того, сразу ряд пропагандистских ресурсов "поделились" "впечатлениями" Путина от полетов в небе.

"Конечно, можно принимать (самолет) в состав Вооруженных сил (России). Это действительно новая машина! Во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Это новый самолет", - начал убеждать Путин.

Затем Путин пересел на КАМАЗ, что "проинспектировать" недавно отремонтированную дорогу. Пропагандисты - как всегда - "восхитились" увиденным.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский заметил, что Путину показывали производство стратегических бомбардировщиков Ту-160М на мощностях авиазавода в Казани, где заодно могут ремонтировать Ту-22М3.

По словам Киричевского, провоенные паблики были разочарованы, когда поняли, что четыре Ту-160М, размещенных в ангаре, куда привели Путина, на самом деле не новые образцы, а были либо сложены с советских заготовок (Минобороны РФ их до сих пор не приняло на вооружение), либо проходили там модернизацию.

Ранее Главред писал, как спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел Питер Стано посоветовал заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву обратиться к психиатру. При этом Стано отметил, что в Еврокомиссии не реагируют на странные высказывания, особенно тех, кто "отчаянно ищет внимания, хотя является вечным номером два".

Еще раньше российская пропаганда опозорилась фейком в ролике предвыборной кампании Путина. На видео, якобы в зоне боевых действий, в укрытие к оккупантам прибежал человек в военной форме РФ с ящиком для сбора анкет голосования. Проголосовав, один из россиян отказался говорить, за кого он отдал голос, ссылаясь на тайну голосования. Другой заявил, что он проголосовал за президента, назвавшего Одессу "русским городом".

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