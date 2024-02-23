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Страны НАТО тоже должны нас благодарить, мы выиграли им 2 года времени – Романенко

Алёна Воронина
23 февраля 2024, 03:35
Помогать Украине – в интересах западных государств. Ведь пока российские оккупанты будут терпеть поражения в Украине, Россия не решится нападать на страны НАТО.
Игорь Романенко, украинские военные
Страны НАТО тоже должны нас благодарить, мы выиграли им 2 года времени, отмечает Романенко/ коллаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Не только Украина должна благодарить страны Североатлантического альянса за предоставление помощи. Страны НАТО тоже должны благодарить нас, ведь Украина предоставила им два года времени, за которые они имели возможность усилить свою обороноспособность перед возможной войной со страной-агрессором Россией.

Западным партнерам важно помогать нашей стране, чтобы она могла и дальше противостоять российским оккупантам. Ведь если российские захватчики будут терпеть поражения в Украине, РФ вероятнее всего не решится на то, чтобы напасть на какую-то из стран НАТО. Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.

"Здесь всё взаимосвязано. Если дела России будут идти в Украине не лучшим образом, ей будет не до других. Это понимают и наши союзники, в частности, восточноевропейские страны. Поэтому им настолько важно помогать Украине уже сейчас, работая тем самым на укрепление собственной безопасности", – отметил Романенко.

Однако одно дело – понимание, а другое – реализация такого подхода, это две большие разницы, сказал генерал-лейтенант в отставке.

В то же время он подчеркнул, что Украина выиграла для стран НАТО 2 года времени, в течение которых они могли повысить свою безопасность.

"Не только мы должны благодарить страны НАТО за помощь в противостоянии, но и они нас – за то, что мы предоставили им по меньшей мере два года времени, чтобы повысить собственную безопасность накануне возможной войны с Россией", – добавил Романенко.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Вероятность нападения РФ на страны НАТО

Ранее у Байдена высказались относительно угрозы нападения России на НАТО. США не видят реальной угрозы нападения агрессора России на НАТО в ближайшее время. Но Запад укрепляет свои военные силы на восточном фланге НАТО, ведь к риторике главы Кремля Владимира Путина нужно относиться серьезно, считает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Также раньше в ISW дали прогноз нападения РФ на страны НАТО. Аналитики Института изучения войны сообщили, что представители НАТО всё чаще предупреждают, что Россия представляет серьезную угрозу безопасности Альянса.

В стране Альянса назвали способ остановить Россию. Агрессор РФ может внезапно напасть на страны НАТО, нужно готовиться к подобному развитию событий, а не ждать аналог Перл-Харбора. Германия должна поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, чтобы ВСУ получили преимущество над оккупантами, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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