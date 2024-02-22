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Оккупация всего Донбаса: полковник ВСУ об угрозе захвата территорий

Елизавета Бельмас
22 февраля 2024, 18:02
Россия может ежедневно мобилизовать около 1200 человек в армию по словам военного эксперта.
Полковник ВСУ об угрозе захвата территорий
Полковник ВСУ об угрозе захвата территорий / коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

В Украине скоро начнется третий год полномасштабной войны в Украине и стратегическая цель России на данный момент - это полная оккупация Луганской и Донецкой области до момента переизбрания Путина на должность президента. Как известно, выборы состоятся в марте 2024 года. Об этом заявил военный эксперт и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона, пишет УНИАН.

По его словам, несмотря на поставленные цели, у оккупантов, скорее всего, не получится это сделать и понять это можно на примере Авдеевки.

"Да, мы отошли оттуда, ведь там все было превращено в ад. РФ поставили там абсолютный рекорд по применению КАБов, в течение одних суток они сбросили 150 единиц такого оружия - это очень много. Вместе с тем, их потери также беспрецедентны. Потери с полноценный армейский корпус - это потери как в Афганистане за 10 лет войны", - объяснил офицер.

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При этом, по мнению эксперта, Россия сможет продвинуться в РФ при условии замещения 1-2 тысяч людей в сутки.

"Поэтому сейчас без концепции "Вставай, страна огромная", без отношения к строю еще как минимум полумиллионной армии, прорываться даже на показатели механизированного полка - а это 3-5 км в глубь, у них ресурса нет", - пояснил полковник.

Однако несмотря на это, Петр Черник сейчас не готов оценить на чью пользу складывается ситуация на фронте, но оборона Украины остается по сей день феноменальным явлением.

"Я не так смотрю на ситуацию. Война экзистенциальная, или они нас, или мы их. Они поставили (цель, - Ред.) нас уничтожить. И они показали, что сделают с нами, - в Буче или Бородянке. На эту минуту мы держим орду. Как долго мы будем держать - сам факт, что мы это делаем впервые в истории по-настоящему - это уже что-то феноменальное", - сказал эксперт.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, война в Украине может перейти в стадию заморозки. Ситуация в стране остается сложной. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. Причиной этого может стать медленная и недостаточная помощь от Запада, который боится распада РФ, как это было с СССР.

Также, полоса фронта вблизи населенного пункта Терны сейчас является самым горячим участком на Лимано-Купянском направлении. Об этом сказал начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица", офицер Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты концентрируют свои резервы в этом районе и пытаются захватить оборонительные позиции вдоль реки Черный Жеребец.

К тому же, генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж отреагировал на то, что Институт изучения войны недавно заявил, что российские оккупанты захватили село в Донецкой области. Однако украинские военные говорят, что сейчас там продолжаются боевые действия.

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