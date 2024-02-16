Угроза нападения России на НАТО: у Байдена раскрыли позицию Путина

Запад укрепляет свои военные силы на восточном фланге НАТО, к риторике главы Кремля Владимира Путина нужно относиться серьезно, считает Джон Кирби.

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США не видят угрозы нападения России на НАТО в краткосрочной перспективе - Белый дом / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, nato.int

США не видят реальной угрозы нападения агрессора России на НАТО в ближайшее время. Однако к риторике Владимира Путина, который рассматривает войну против Украины как противостояние со всем Западом, следует относиться серьезно, и западный мир усиливает свое военное присутствие на восточном фланге Альянса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как сообщает Interia Wydarzenia, он рассказал о том, что в ближайшей перспективе угрозы странам НАТО со стороны России Штаты не фиксируют.

"В настоящее время мы не видим такой надвигающейся угрозы (нападение РФ на НАТО). Конечно, Россия сосредоточена, чтобы не сказать заперта в Украине. Мы не видим непосредственной угрозы для НАТО, для восточного фланга, не видим на данный момент", - отметил чиновник. видео дня

Также он акцентировал внимание на том, что к риторике Путина следует относиться серьезно, поэтому страны Альянса усиливают свое присутствие на восточном фланге.

"Он также недвусмысленно дает понять, что рассматривает войну, которую он ведет в Украине, как битву между Россией и Западом, или что это США против России, или даже Россия против НАТО. Мы должны серьезно относиться к его риторике, что мы и делаем. Именно поэтому мы последовательно укрепляем наше присутствие на восточном фланге НАТО", - добавил Джон Кирби и подчеркнул, что глава Белого дома Джо Байден уже "направил в Европу дополнительно 25 тысяч военнослужащих и не менял этого решения в течение двух лет".

Угроза нападения России на НАТО

В НАТО решили провести крупнейшие за 40 лет военные учения на фоне риторики России о ее возможной готовности воевать против государств Североатлантического альянса. Маневры должны продлиться до конца весны. Запад задействует 90 тысяч военных и десятки единиц военной техники.

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ – Латвия, Литва и Эстония возводят линии обороны, которые состоят из бункеров. По мнению журналистов, оборонительные рубежи должны помочь сдержать военную агрессию, чтобы выиграть время и дождаться помощи от союзников по НАТО.

Дания получила данные об угрозе нападения России на НАТО, рассказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен. Согласно его информации, военная агрессия российских оккупантов возможна в течение 3-5 лет.

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