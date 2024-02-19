Может внезапно напасть на НАТО: в стране Альянса назвали способ остановить Россию

Страны Североатлантического альянса не могут ждать, пока произойдут события по аналогии с Перл-Харбором в Европе, сказал Габриэлюс Ландсбергис.

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Россия намерена испытать НАТО на прочность - МИД Литвы / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Агрессор Россия может внезапно напасть на страны НАТО, нужно готовиться к подобному развитию событий, а не ждать аналога Перл-Харбора. Германия должна поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, чтобы ВСУ получили преимущество над оккупантами. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как сообщает Tagesschau, он рассказал о том, что нельзя ждать, когда нападет Россия, ведь это может произойти в любой момент.

"У нас очень агрессивный сосед, который намерен испытать НАТО на прочность. Мы должны к этому подготовиться. Мы не можем ждать второго момента Перл-Харбора. Мы не можем ждать, пока каждая европейская страна действительно подвергнется нападению России - на юге, севере, востоке и западе", - сказал дипломат. видео дня

Он напомнил, что в результате внезапного нападения японцев на военно-морскую базу США в Перл-Харборе на Гавайях 7 декабря 1941 году, погибли более 2000 человек.

Глава МИД Литвы призвал Запад к дальнейшей военной помощи Украине и попросил Германию предоставить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.

"Украине нужны Taurus по стратегическим причинам, чтобы одержать верх над Россией. Да, у Германии есть невероятное оборудование, которое она могла бы поставить Украине", - подчеркнул Габриэлюс Ландсбергис.

Угроза нападения России на НАТО

На фоне агрессивной риторики России в НАТО проводят крупнейшие за 40 лет военные учения. Страны Альянса задействовали 90 тысяч военных и десятки единиц техники и имитируют запуск 5 статьи и нападение России. Маневры государств должны продлиться до конца весны.

Латвия, Литва и Эстония готовятся к отражению нападения России – страны Балтии сооружают линии обороны из бункеров. Как полагают эстонские журналисты, такие укрепления должны помочь сдержать агрессию и дождаться союзников по НАТО.

Министр обороны Дании Лунд Поульсен заявил, что страна получила данные об угрозе нападения РФ на государства НАТО. Согласно информации, полученной уже в 2024 году, агрессия возможна в течение 3-5 лет.

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