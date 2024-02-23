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Россияне нацелились на захват 4 областей: генерал ВСУ оценил заявления Путина

Юрий Берендий
23 февраля 2024, 12:59
Генерал Романенко указывает на то, что на данном этапе войны Россия нацелилась на оккупацию 4 областей Украины.
Россияне нацелились на захват 4 областей: генерал ВСУ оценил заявления Путина
Генерал ВСУ прокомментировал заявления Путина / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Интервью Путина показало, что он по-прежнему грезит оккупацией всего левобережья Украины и Киева. Такую задачу Путин ставил в самом начале "операции", собирал соответствующие силы, но просчитался и недооценил ситуацию, поэтому блицкриг провалился. Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.

"От его фантазий до реализации еще большой путь. Хотя исключать такие его планы не приходится, потому что он пытается их реализовать в отношении Донецкой и Луганской областей, а также Запорожской и Херсонской", - указывает генерал Романенко.

Он делает вывод, что угроза есть, но вопрос в том, насколько Силы обороны Украины смогут ей противостоять.

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Кроме того, отвечая на вопрос о возвращении Украины к границам 1991 года. генерал отметил, что за это нужно бороться.

"О годах говорить не приходится, но я верю, что рано или поздно мы восстановим территориальную целостность. За это надо бороться", - резюмировал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2024 году Украина будет готовить новую контрнаступательную операцию. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Брету Байеру.

В течение суток в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск"Таврия" враг совершил 38 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и совершил 1102 артобстрела. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОСУВ "Таврия".

По данным Института изучения войны за 22 февраля, российские оккупанты могли продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области и захватить населенный пункт Северне.

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война в Украине Игорь Романенко
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