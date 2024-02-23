Колонну РФ сожгли в пепел: мощный удар десантников ВСУ попал на видео

В результате успешных действий ВСУ было уничтожено не менее пяти бронемашин врага.

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У Новомихайловки разгромили колонну РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В Донецкой области украинские защитники уничтожили вражескую колонну бронетехники.

Удачными действиями отличились бойцы из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале "Брати по зброї".

Уточняется, что украинские десантники уничтожили колонну вражеской бронетехники, которая двигалась в направлении Новомихайловки.

видео дня

Отметим, что в результате успешных действий ВСУ было уничтожено не менее пяти бронемашин врага.

"79-я бригада ДШБ уничтожила наступающую на Новомихайловку российскую колонну", - сказано в сообщении.

Добавим, что в Сети уже опубликовали видео разгрома вражеской бронеколонны под Новомихайловкой.

Смотрите видео - разгром колонны РФ у Новомихайловки:

/ Скриншот

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ у Работино. На поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ мощно разбили колонну войск РФ, которая шла на прорыв. Артиллерия четырех бригад Сил обороны Украины остановила продвижение колонны российских оккупантов вблизи села Красногоровка в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении.

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