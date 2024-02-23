Колонну РФ сожгли в пепел: мощный удар десантников ВСУ попал на видео

В Донецкой области украинские защитники уничтожили вражескую колонну бронетехники.
Удачными действиями отличились бойцы из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале "Брати по зброї".
Уточняется, что украинские десантники уничтожили колонну вражеской бронетехники, которая двигалась в направлении Новомихайловки.
Отметим, что в результате успешных действий ВСУ было уничтожено не менее пяти бронемашин врага.
"79-я бригада ДШБ уничтожила наступающую на Новомихайловку российскую колонну", - сказано в сообщении.
Добавим, что в Сети уже опубликовали видео разгрома вражеской бронеколонны под Новомихайловкой.
Смотрите видео - разгром колонны РФ у Новомихайловки:
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось о том, что ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ у Работино. На поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ мощно разбили колонну войск РФ, которая шла на прорыв. Артиллерия четырех бригад Сил обороны Украины остановила продвижение колонны российских оккупантов вблизи села Красногоровка в Донецкой области.
Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении.
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