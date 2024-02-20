Колонну сожгли "кассетами" и ПТРК: ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ у Работино

На поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин.

https://glavred.info/ukraine/kolonnu-sozhgli-kassetami-i-ptrk-vsu-razgromili-42-yu-brigadu-rf-u-rabotino-10543280.html Ссылка скопирована

Уничтоженная техника РФ у Работино / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Недавние штурмовые действия российских оккупантов в районе Работино Запорожской области закончились провалом.

В результате 42-я мотострелковая дивизия РФ потерпела катастрофический провал, а ее подразделения были разгромлены бойцами 65-й механизированной бригады ВСУ, говорится в материале Forbes.

Отмечается, что во время атаки на Работино россияне задействовали танки Т-55 70-летней давности, а также бронированные тягачи МТ-ЛБ и боевые машины БМП с местом на 11 бойцов.

видео дня

Подчеркивается, что в процессе отражения штурма, ВСУ их забросали кассетными снарядами, противотанковыми ракетами и смогли остановить эту атаку.

По данным аналитиков, в результате на поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин. При этом было лишь шесть подбитых, уничтоженных и брошенных украинских танков и боевых машин.

Издание также пишет, что после кровавых боев за Авдеевку в Донецкой области, где потери РФ достигали 1300 человек за сутки, Кремль продолжает мобилизовать войска и восстанавливает военную технику. По оценке аналитиков, у россиян достаточно людей и техники, чтобы продолжать боевые действия до 2025 года.

"Но это не значит, что российская армия может в течение двух лет выдерживать те усилия, которые были нужны для захвата Авдеевки. Ожидайте, что зимнее наступление России замедлится, но разбитые полевые армии восстановятся, а Кремль восстановит свою наступательную боевую мощь. У украинцев отчаянно не хватает боеприпасов, поскольку благосклонные к России республиканцы продолжают блокировать помощь США", - добавили авторы материала.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отражают наступление РФ на юге. Российские оккупанты в ходе наступательных действий на Запорожском направлении применяют привычную для них тактику малых групп, сказал Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что три крупных города под угрозой удара РФ. РФ может попытаться захватить большие транспортные и административные узлы, не исключает Павел Нарожный.

Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.