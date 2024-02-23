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Оккупанты могли захватить еще один населенный пункт на Донбассе - ISW

Анна Ярославская
23 февраля 2024, 09:05
На Марьинском направлении защитникам Украины удалось отбросить российских оккупантов в селе Победа.
ВСУ
ВС РФ продвинулись возле Авдеевки и могли захватить Северное / Коллаж: Главред, фото:53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Российские оккупанты могли продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области и захватить Северное на юго-западе. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 22 февраля.

Как свидетельствуют геолокационные кадры от 22 февраля, оккупанты продвинулись в поле к западу от Авдеевского коксохимического завода на севере города.

По информации российских военкоров, 1-я отдельная мотострелковая бригада ("ДНР") захватила Северное.

видео дня

Другие военные РФ якобы оккупировали около 40% Первомайского. Аналитики ISW отмечают, что не видят визуального подтверждения.

Оккупанты могли захватить Северное
Оккупанты могли захватить Северное / deepstatemap

По данным экспертов, позиционные бои продолжались в районе Степного, Бердычива, Орловки, Ласточкино, Северного, Первомайского, Невельского.

По данным украинского военного аналитика Петра Черника, россияне потеряли 364 танка и 748 бронетехники, что составляет более одной дивизии танков и почти две дивизии бронетехники. По его словам, у военных РФ не было потерь в технике такого масштаба со времен Второй мировой войны.

Что говорят в Генштабе

По состоянию на утро 23 февраля, на Авдеевском направлении украинские военные отбили десять атак ВС РФ в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области, говорится в сообщении Генштаба.

В утренней сводке не комментируется информация аналитиков ISW о том, что ВС РФ якобы захватили Северное и частично оккупировали Первомайское.

ВСУ отбросили российских оккупантов в Победе — DeepState

На Марьинском направлении защитникам Украины удалось отбросить российских оккупантов в селе Победа. Об этом 23 февраля сообщили аналитики DeepState в Telegram.

Кроме того, по информации экспертов, противник продвинулся в Ивановском на Бахмутском направлении, Северном и восточнее Орловки на Авдеевском направлении.

О чем свидетельствует отчет Генштаба

В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 23 февраля сообщили, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области.

Там, по информации Генштаба ВСУ, оккупанты 43 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении защитники отбили 16 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Торецк Донецкой области.

Как сообщал Главред, 22 февраля аналитики DeepState сообщили, что путинская армия оккупировала село Победа на Марьинском направлении.

Аналитики Института изучения войны заявили, что после захвата села Победа россияне могут направить свой удар в сторону Константиновки или Георгиевки Донецкой области.

Напомним, спикер ОСУВ "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий заявил, что после захвата Авдеевки российские оккупанты не останавливаются, а перегруппировываются и подтягивают новые ресурсы. На Марьинском направлении оккупанты более 30 раз пытались прорвать украинскую оборону с начала суток.

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