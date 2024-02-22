Оккупанты прорвались в Победу - DeepState

Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали населенный пункт в Донецкой области.

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Оккупанты прорвались в Победу / коллаж: Главред, фото: росСМИ, deepstate

Аналитики заявляют, что россияне продвинулись на Марьинском направлении в районе Георгиевки и усилили давление на Орловку. Помимо прочего, им удалось прорваться и оккупировать село Победа. Об этом сообщили в аналитическом центре DeepState.

Небольшой поселок к юго-западу от Донецка был оккупирован не позднее 21 февраля. Согласно заявлениям аналитиков, оккупанты продвинулись возле Георгиевки и оказывают давление на Орловку.

При этом, в традиционной утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 22 февраля о захвате населенного пункта врагом не сообщалось.

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Там написали о продолжении сдерживания противника в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области. Согласно словам Генштаба, российская армия за сутки 14 раз пыталась прорвать украинскую оборону.

Также в Американском институте изучения войны добавили, что оккупация Победы, скорее всего, приведет к усилению давления на Константиновку или Георгиевку для дальнейшего захвата.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, войска агрессора России проводят на Харьковско-Луганском направлении многостороннюю наступательную операцию. Наблюдаются изменения в их тактике. Враг активно атакует на четырех направлениях: к северо-востоку от Купянска, к юго-западу от Сватового, к северо-западу от Сватово и к западу от Кременной. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

Также, российские войска в течение 10 лет войны пытаются отодвинуть украинскую армию от окраин Донецка, поэтому врут о расположении Авдеевки, чтобы этого не признавать, рассказал в эфире Донбасс. Реалии младший сержант в отставке, журналист и политик Юрий Гудименко.

К тому же, россия перебрасывает уцелевшие воинские подразделения и технику из Авдеевки на другие направления. На фронте будут происходить очень сложные бои. Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram.

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