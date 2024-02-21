Захват Авдеевки: боец ВСУ поставил российскую пропаганду в 'тупик'

Гудименко поднял дельный вопрос насчет освещения оккупации Авдеевки российскими медиа.

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РФ захватила Авдеевку после безпрерывного 4-месячного наступления / коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российские войска в течение 10 лет войны пытаются отодвинуть украинскую армию от окраин Донецка, поэтому врут о расположении Авдеевки, чтобы этого не признавать, рассказал в эфире Донбасс. Реалии младший сержант в отставке, журналист и политик Юрий Гудименко.

Гудименко подчеркнул, что Авдеевка на самом деле входит в окраины самого Донецка.

"Россияне - и это странно прозвучит - стараются не говорить, где находится Авдеевка и в какую агломерацию она входит. Создается впечатление, что это значительный населенный пункт где-то отдельно в пространстве... где-то возле Киева или Харькова. А на самом деле сколько там до Донецка - 8 км, 6 км. Там же фактически только "Спартак" между Авдеевкой и Донецком", - рассказал Гудименко. видео дня

Иначе РФ пришлось бы признать, что ее армия "берет" указанный населенный пункт уже 10 лет.

"В противном случае россияне будут вынуждены признать, что они все эти годы - вот сегодня 10 лет, как началась война - они отодвигают украинскую армию от окраин Донецка. То есть не от окраин Варшавы, не от окраин Берлина, не от окраин Парижа или Вашингтона, а от окраин Донецка", - высказался экс-младший сержант.

Захват Авдеевки и подготовка к новому наступлению

17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление русских захватчиков.

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США, ситуацию усугубляло значительное сокращение в ВСУ боеприпасов, чтобы отражать атаки врага.

The New York Times писала, что российские войска уже собрали на некоторых направлениях группировки более 100 тысяч оккупантов. Всего речь идет об открытии 5 оперативных направлений.

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