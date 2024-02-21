Захват Авдеевки: боец ВСУ поставил российскую пропаганду в 'тупик'

Российские войска в течение 10 лет войны пытаются отодвинуть украинскую армию от окраин Донецка, поэтому врут о расположении Авдеевки, чтобы этого не признавать, рассказал в эфире Донбасс. Реалии младший сержант в отставке, журналист и политик Юрий Гудименко.
Гудименко подчеркнул, что Авдеевка на самом деле входит в окраины самого Донецка.
"Россияне - и это странно прозвучит - стараются не говорить, где находится Авдеевка и в какую агломерацию она входит. Создается впечатление, что это значительный населенный пункт где-то отдельно в пространстве... где-то возле Киева или Харькова. А на самом деле сколько там до Донецка - 8 км, 6 км. Там же фактически только "Спартак" между Авдеевкой и Донецком", - рассказал Гудименко.видео дня
Иначе РФ пришлось бы признать, что ее армия "берет" указанный населенный пункт уже 10 лет.
"В противном случае россияне будут вынуждены признать, что они все эти годы - вот сегодня 10 лет, как началась война - они отодвигают украинскую армию от окраин Донецка. То есть не от окраин Варшавы, не от окраин Берлина, не от окраин Парижа или Вашингтона, а от окраин Донецка", - высказался экс-младший сержант.
Захват Авдеевки и подготовка к новому наступлению
17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление русских захватчиков.
Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США, ситуацию усугубляло значительное сокращение в ВСУ боеприпасов, чтобы отражать атаки врага.
The New York Times писала, что российские войска уже собрали на некоторых направлениях группировки более 100 тысяч оккупантов. Всего речь идет об открытии 5 оперативных направлений.
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