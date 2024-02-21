Противодействия блокаде нет: Петр Кульпа рассказал, как РФ использует протесты поляков

Россия использует протесты польских фермеров, чтобы испортить отношения между Украиной и ее европейскими соседями. Страна-агрессор не выиграет в этом процессе, ведь самое очевидное из того, что сделает Польша - заблокирует транзит российского зерна. Об этом рассказал в интервью Главреду директор программы "Школа министров" Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного, бывший министр труда Польши Петр Кульпа.
"В плане большой политики и в плане пропаганды, конечно, Соловьев и Захарова будут показывать, как хорошо было Украине с Россией, которые поставляли бы ей бесплатный газ, зерно и царствовали бы в Сибири. Это - сказки, ведь на самом деле надо видеть, что это социальный вопрос, даже не экономический. Ведь с точки зрения таких крупных экономик, как ЕС, вопрос зерна – не столь значимый", - отметил Кульпа.
Смотрите интервью Петра Кульпы Главреду о причинах польской блокады:
По его словам, если бы правительство Украины вместо конфликта искало методы решения проблемы вместе с поляками и другими народами в Брюсселе в виде поддержки транзита, то результат мог бы быть уже сегодня. При таком условии он был бы намного лучше.
"Вопрос блокады как раз объединяет крестьян во всем Евросоюзе, и здесь противодействия нет. Она существует между фермерами и крупным капиталом, который заинтересован в больших объемах поставок. Потребитель не чувствует, не видит связи между дорогим производством зерна и дорогим хлебом. Кстати, цены на хлеб выросли в два раза, и если электроэнергия продолжит дорожать, то страшно думать о последствиях", - добавил Кульпа.
Кто такой Петр Кульпа
Петр Кульпа-польский политический деятель.
Бывший генеральный директор польской системы общественного здравоохранения (2009-2014 гг.), председатель правительственного комитета по реформе медицинского страхования, бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО, юридический советник департамента стратегии высшего органа аудита Польши, работал во многих странах экспертом международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы.
Министр труда Республики Польша (2004-2005 гг.) с 2018 года работает экспертом программ ЕС по вопросам государственного управления в Украине. B 2014 г. руководил в Киеве проектом ЕС по реформе Государственной службы Украины.
Польская пограничная блокада
Как сообщал Главред, 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой протестующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".
Напомним, 20 февраля польские забастовщики перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. Как известно, 11 февраля, они напали на украинские грузовики и также высыпали зерно.
Кроме этого, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши о протестах польских фермеров и предложил встретиться на границе. Он также предложил присоединиться к встрече представителю Еврокомиссии.
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