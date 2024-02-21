Противодействия блокаде нет: Петр Кульпа рассказал, как РФ использует протесты поляков

Украинское правительство должно искать совместные решения с европейскими партнерами для решения вопроса блокады, отметил экс-министр труда Польши.

https://glavred.info/world/protivodeystviya-blokade-net-petr-kulpa-rasskazal-kak-rf-ispolzuet-protesty-polyakov-10543775.html Ссылка скопирована

Эксперт признался, имеет ли Россия прямое отношение к польским протестам/ Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Ольга Дейнека / Суспільне Львов

Россия использует протесты польских фермеров, чтобы испортить отношения между Украиной и ее европейскими соседями. Страна-агрессор не выиграет в этом процессе, ведь самое очевидное из того, что сделает Польша - заблокирует транзит российского зерна. Об этом рассказал в интервью Главреду директор программы "Школа министров" Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного, бывший министр труда Польши Петр Кульпа.

"В плане большой политики и в плане пропаганды, конечно, Соловьев и Захарова будут показывать, как хорошо было Украине с Россией, которые поставляли бы ей бесплатный газ, зерно и царствовали бы в Сибири. Это - сказки, ведь на самом деле надо видеть, что это социальный вопрос, даже не экономический. Ведь с точки зрения таких крупных экономик, как ЕС, вопрос зерна – не столь значимый", - отметил Кульпа.

Смотрите интервью Петра Кульпы Главреду о причинах польской блокады:

По его словам, если бы правительство Украины вместо конфликта искало методы решения проблемы вместе с поляками и другими народами в Брюсселе в виде поддержки транзита, то результат мог бы быть уже сегодня. При таком условии он был бы намного лучше.

"Вопрос блокады как раз объединяет крестьян во всем Евросоюзе, и здесь противодействия нет. Она существует между фермерами и крупным капиталом, который заинтересован в больших объемах поставок. Потребитель не чувствует, не видит связи между дорогим производством зерна и дорогим хлебом. Кстати, цены на хлеб выросли в два раза, и если электроэнергия продолжит дорожать, то страшно думать о последствиях", - добавил Кульпа.

Кто такой Петр Кульпа Петр Кульпа-польский политический деятель. Бывший генеральный директор польской системы общественного здравоохранения (2009-2014 гг.), председатель правительственного комитета по реформе медицинского страхования, бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО, юридический советник департамента стратегии высшего органа аудита Польши, работал во многих странах экспертом международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы. Министр труда Республики Польша (2004-2005 гг.) с 2018 года работает экспертом программ ЕС по вопросам государственного управления в Украине. B 2014 г. руководил в Киеве проектом ЕС по реформе Государственной службы Украины.

Польская пограничная блокада

Как сообщал Главред, 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой протестующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".

Напомним, 20 февраля польские забастовщики перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. Как известно, 11 февраля, они напали на украинские грузовики и также высыпали зерно.

Кроме этого, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши о протестах польских фермеров и предложил встретиться на границе. Он также предложил присоединиться к встрече представителю Еврокомиссии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.