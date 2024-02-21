'Достаточно недоразумений': Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе

Президент Украины на фоне протестов призвал высшее руководство Польши приехать на границу и поддержать диалог, поскольку это вопрос национальной безопасности.

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Зеленский эмоционально обратился к правительству Польши / коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем официальном обращении.

Президент Зеленский поручил правительству Украины в ближайшее время, до 24 февраля, отправиться на границу с Польшей.

"Я прошу тебя, Дональд, господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", - сказал президент. видео дня

Зеленский подчеркнул, что готов быть также на границе вместе с украинским правительством.

"И я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии. Хватит Москвы на наших землях. Достаточно недоразумений", - добавил глава государства.

Блокада границы поляками

Напомним, 20 февраля польские протестующие усилили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. Ранее, 11 февраля, они напали на украинские грузовики и высыпали зерно.

Также во Вроцлаве 15 февраля во время протестов демонстранты забросали яйцами здание Еврокомиссии и уничтожили баннер "солидарны с Украиной", облив его красной краской.

Кроме этого, в МИД Польши признали, что "пропутинские агенты" пытаются вмешаться в протесты фермеров на границе с Украиной. Представитель министра иностранных дел Польши осудил действия некоторых демонстрантов, посчитав их вредными для репутации акции и фермеров. Как известно, накануне польский фермер разместил на тракторе призыв к Путину "разобраться" с Украиной.

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