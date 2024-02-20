Украина будет возить товары по Дунаю из-за блокады поляками границы - Bloomberg

Украина будет использовать маршрут через Дунай - для увеличения экспорта до довоенного уровня, поскольку поляки блокируют сухопутную границу со странами ЕС.

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Новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынского порта Констанца / коллаж Главред, фото УНИАН

Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции временно "выключила" сухопутную границу с Европейским союзом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница", - сказал он.

Новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынского порта Констанца, а далее ‒ до дунайских портов Германии.

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Тем более, что ранее стало известно ‒ "Украинское дунайское пароходство" уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.

Польская блокада украинской границы

Как ранее сообщал Главред, министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился к протестующим фермерам в письме, в котором выразил приоритеты своего министерства и пригласил аграриев на переговоры.

У властей Польши отсутствует достаточная политическая воля для прекращения протестов на границе с Украиной. Блокада границы поляками негативно влияет на экономику обеих стран и позиции Польши на международной арене. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше в 2014-2022 годах Андрей Дещица.

Президент Владимир Зеленский 19 февраля осудил блокировку польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной и призвал к совместным и рациональным решениям в этой ситуации.

Блокирование польско-украинской границы является необоснованной и вредной мерой, которая подорвет экономику и устойчивость Украины в контексте противодействия российской агрессии. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook. Он подчеркнул, что такие действия не имеют оправдания, а граница между Польшей и Украиной является границей ЕС и не должна быть заложником политических интересов.

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