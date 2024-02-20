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Польша не имеет политической воли, чтобы остановить протесты: Дещица о блокаде границы

Руслана Заклинская
20 февраля 2024, 09:16
Протесты поляков на границе с Украиной вредят не только экономике обеих стран, но и международной репутации Польши.
Польша не имеет политической воли, чтобы остановить протесты: Дещица о блокаде границы
Блокирование границы вредит и Украине, и Польше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Власти Польши не имеют достаточной политической воли для прекращения протестов на границе с Украиной. Блокада границы поляками вредит экономике обеих стран и позиции Польши на международной арене. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше в 2014-2022 годах Андрей Дещица в интервью OBOZ.UA.

По его словам, польские протесты вредят не только экономическому и оборонному потенциалу Украины, но и негативно влияют на польскую экономику и международную репутацию страны. Он отметил, что необходимо как можно быстрее прекратить напряжение на границе. Для этого нужно полностью или частично удовлетворить требования протестующих, или найти компромиссное решение.

"Это также, что больше всего меня беспокоит, что оно наносит удар на уровне общественном. И между народами начинается определенное напряжение, которое совершенно не нужно, особенно во время, когда дальше продолжается широкомасштабная агрессия России в Украине", - подчеркнул Дещица.

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Дещица также отметил, что расследование инцидента с рассыпанным зерном на границе уже проводится. Однако он подчеркнул, что вопрос о напряжении на границе является более общим, а не ограничивается одной ситуацией.

Относительно более тщательной проверки украинцев, пересекающих границу в сторону Польши, Дещица отметил, что, скорее всего, это зависит от каждого отдельного офицера пограничной или таможенной службы с польской стороны.

"Функционально пограничники или таможенники могут смотреть более придирчиво, это также не хорошо, я считаю. Но они по крайней мере имеют на это право. Но протестующие точно не имеют право проверять наши машины и выражать согласие, могут ли они проехать через границу или нет", - отметил дипломат.

Ситуация на границе

Напомним, польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля. Протестующие планируют заблокировать пограничные переходы, железнодорожные перевалочные станции и морские порты. Решение о расширении блокады объявили представители фермерского профсоюза "Солидарность".

"Проблема рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и других отраслей промышленности нашей страны - это неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной", - назвали причину блокады фермеры.

Также президент Владимир Зеленский осудил блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной и призвал к совместным рациональным решениям. Он отметил, что ситуация не является нормальной и требует сотрудничества между украинцами, поляками и европейскими партнерами.

Кроме этого, 20 февраля украинские перевозчики планируют провести зеркальную акцию протеста возле 3 международных автомобильных пунктов пропуска на украино-польской границе во Львовской области. Председатель общественной организации "Украинский транспортный союз" Олег Дубик заявил, что акция продлится круглосуточно до 15 марта 2024 года или же до разблокирования границы.

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