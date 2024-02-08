Новый 'бунт' фермеров: в Польше и Венгрии грозят блокировать границу с Украиной

Ожидается новая забастовка польских и венгерских фермеров на участках, примыкающих к украинским КПП.

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В Польше снова планируют блокировать границу с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ДПСУ, ua.depositphotos.com

Ожидается затруднение движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией, предупредили о Государственной пограничной службе Украины.

По предварительной информации, утром, 9 февраля, начнется забастовка польских фермеров на участках, примыкающих к украинским пунктам пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини", сообщается в Telegram ГПСУ.

"Протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини", в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" – по два. Гуманитарный груз и автобусы будут пропускаться беспрепятственно", - уточняют пограничники.

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Подчеркивается, что в связи с акцией протеста польских фермеров, также вероятны сложности с движением для грузовиков через пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов" с 12 февраля. Пропуск транспорта будет осуществляться по три грузовика в час.

Акция протеста на границе с Венгрией

Кроме того, также вскоре ожидаются акции протеста на границе Венгрии с Украиной.

"Также венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге к пункту пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)". Предварительно участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что Польша угрожает заблокировать беспошлинную торговлю Украины с ЕС. Польский комиссар Януш Войцеховский призывает к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, потому что этот импорт "угрожает дестабилизировать рынок ЕС".

Правительство Польши договорилось с фермерами о разблокировании границы с Украиной. Министр обязался выполнить требования фермеров. Согласно соглашению, Польша должна выделить субсидии на кукурузу в размере одного миллиона злотых.

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