Новый 'бунт' фермеров: в Польше и Венгрии грозят блокировать границу с Украиной

Ожидается затруднение движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией, предупредили о Государственной пограничной службе Украины.
По предварительной информации, утром, 9 февраля, начнется забастовка польских фермеров на участках, примыкающих к украинским пунктам пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини", сообщается в Telegram ГПСУ.
"Протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини", в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" – по два. Гуманитарный груз и автобусы будут пропускаться беспрепятственно", - уточняют пограничники.
Подчеркивается, что в связи с акцией протеста польских фермеров, также вероятны сложности с движением для грузовиков через пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов" с 12 февраля. Пропуск транспорта будет осуществляться по три грузовика в час.
Акция протеста на границе с Венгрией
Кроме того, также вскоре ожидаются акции протеста на границе Венгрии с Украиной.
"Также венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге к пункту пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)". Предварительно участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что Польша угрожает заблокировать беспошлинную торговлю Украины с ЕС. Польский комиссар Януш Войцеховский призывает к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, потому что этот импорт "угрожает дестабилизировать рынок ЕС".
Правительство Польши договорилось с фермерами о разблокировании границы с Украиной. Министр обязался выполнить требования фермеров. Согласно соглашению, Польша должна выделить субсидии на кукурузу в размере одного миллиона злотых.
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