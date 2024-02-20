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Польский фермер разместил на тракторе призыв к Путину "разобраться" с Украиной

Яна Ставская
20 февраля 2024, 20:48
На инцидент уже отреагировали в МВД страны.
Польский фермер разместил на тракторе призыв к Путину
Польские фермеры снова блокируют границу с Украиной / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, twitter.com/okiemtomkaw

Во время протестов на польско-украинской границе 20 февраля один из пикетировавших фермеров привез с собой плакат с призывом к кремлевскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной".

Как сообщила Gazeta Wyborca, на одном из тракторов было послание, адресованное Владимиру Путину: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР.

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Польский фермер разместил на тракторе призыв к Путину
/ Скриншот Главреда

Другие СМИ пишут, что этому фермеру будет направлено уведомление в связи с пропагандой тоталитарного государственного строя.

Сами организаторы заявили, что участники демонстрации несут индивидуальную ответственность за содержание баннеров.

Позже появилась реакция министра внутренних дел Марцина Кервинского.

"Для сведения - скандальный баннер, фото которого распространилось в Интернете, был немедленно отобран и взят под охрану полицией. Полиция и прокуратура принимают меры в отношении его автора. Согласия на такую ​​преступную деятельность не будет", - написал министр в X/Twitter.

Блокирование польскими фермерами границы с Украиной

20 февраля польские протестующие ужесточили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона.

А в воскресенье, 11 февраля, протестующие напали на украинские грузовики и высыпали оттуда зерно. Тогда как 15 февраля во время протестов во Вроцлаве демонстранты, среди прочего, забросали здание Еврокомиссии во Вроцлаве яйцами. Во время беспорядков польские фермеры также уничтожили баннер "Солидарны с Украиной", который сначала облили красной краской и тоже забросали яйцами.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, блокирование украинско-польской границы приведет Украину к потере 7,7 миллиардов грн поступлений от Гостаможслужбы.

Накануне новых протестов на польско-украинской границе президент Владимир Зеленский отметил, что события на границе с Польшей нельзя рассматривать как что-то нормальное или обыденное.

"Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", – подчеркнул он.

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