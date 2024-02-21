Зеленский провел селектор по ситуации на западной границе: что решили

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с блокированием украинской границы со стороны польских протестующих. Об этом он написал в своем Телеграмме по результатам селекторного совещания.
"Сегодня, кроме ежедневных тем, - блокирование на польской границе. С чиновниками - вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским - подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро", - написал Зеленский.
Кроме того, он отметил, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться. Зеленский выразил благодарность Еврокомиссии за четкую позицию по этому вопросу.
"Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее пошатнуть", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, в ходе селекторного совещания министр обороны Рустем Умеров и Головоком Сырский доложили о ситуации на фронте.
"Детальный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Детальный доклад Главкома Александра Сырского по ситуации по направлениям. Сводка ГУР МО и Службы внешней разведки", - написал президент.
Относительно ситуации в регионах, президент отметил, что продолжается ликвидация последствий российских ударов, оказание помощи людям и дальнейшее построение многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.
"Спасибо всем, кто поддерживает людей и защищает жизни", - резюмировал Зеленский.
Блокада украинской границы
19 февраля президент Владимир Зеленский осудил блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной и призвал к совместным и обоснованным решениям в этой ситуации.
По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, блокирование польско-украинской границы есть необоснованным мероприятием, который оказывает негативное влияние на экономику и устойчивость Украины в контексте противодействия российской вооруженной агрессии.
Украина планирует воспользоваться дополнительным маршрутом через реку Дунай для увеличения экспорта до уровней до кризисных событий, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции временно привела к прекращению сухопутных перевозок с Европейским союзом.
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