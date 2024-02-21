Войска РФ пытаются отбить у ВСУ Работино: в разведке Британии раскрыли планы врага

Оккупационные войска агрессора России пытаются отбить у Сил обороны Украины населенный пункт, который был освобожден в ходе летнего контрнаступления.

https://glavred.info/world/voyska-rf-pytayutsya-otbit-u-vsu-rabotino-v-razvedke-britanii-raskryli-plany-vraga-10543637.html Ссылка скопирована

Оккупанты восстановили силы и пытаются отбить у армии Украины Работино - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Российские оккупационные сухопутные войска усилили наступательные действия в направлении село Работино Запорожской области. Населенный пункт на Токмакском направлении ВСУ освободили летом прошлого года в ходе контрнаступательной операции. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что 58-я общевойсковая армия и воздушно-десантные войска врага, которые уже действовали в данном районе, восстановили силы после того, как понесли тяжелые потери во время контрнаступления ВСУ, и усилили свои наступательные действия.

"За последнюю неделю российские силы усилили атаки на нескольких точках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы", - подчеркнули аналитики. видео дня

Наступление войск РФ на Запорожском направлении

Россияне "намерены" выйти на административные границы Запорожской области, считает боец "Легиона Свободы" Константин Денисов. По его мнению, оккупанты формируют штурмовые группы, чтобы отодвинуть ВСУ от занимаемых позиций.

Российские оккупанты возобновили свои атаки в Запорожской области.

В частности, 18 февраля войска РФ пошли в наступление, но ВСУ устроили им разгром. Враг в ходе боя применил 30 единиц военной техники и пехоты, но после удара со стороны армии Украины вынужден был вернуться на прежние позиции.

На следующие сутки бойцы ВСУ сорвали еще одно наступление РФ на Запорожском направлении. Враг получил решительный отпор. Уничтожена военная техника, ликвидирована пехота российской армии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.