В Польше признали, что среди фермеров-забастовщиков могут быть 'пропутинские агенты'

Антиукраинские действия фермеров, считают в МИД страны, дискредитируют протестное движение,"которое часто выдвигает обоснованные требования".

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Польские фермеры снова блокировали границу с Украиной / коллаж Главреда. Фото: УНИАН, twitter.com/okiemtomkaw

В МИД Польши признали, что "пропутинские агенты" хотят захватить протестные движения фермеров на польско-украинской границе, о чем свидетельствует инцидент со скандальным плакатом на одном из тракторов с призывом к Путину "разобраться с Украиной".

Спикер министра иностранных дел страны Павел Вронский в комментарии RMF24 осудил действия отдельных демонстрантов, отметив, что это вредит репутации этой акции и фермерам, которые "часто предъявляют обоснованные требования".

"Появившиеся лозунги шокируют. Они вредят Польше и репутации польского народа, который первым принял украинцев и открыл им свои дома. Они также вредят этому протесту и фермерам, которые часто выдвигают обоснованные требования", - сказал спикер МИД. видео дня

Вронский призвал организаторов фермерских забастовок пересмотреть, кто приносит пророссийский нарратив на протестах, и дистанцироваться от них.

"Это дискредитирует их и их право. Это действие, которое не идет на пользу фермерам, не способствует решению спора с Украиной. Единственный человек, которому это выгодно, - это российский диктатор Владимир Путин", - высказался представитель министерства.

Для Путина, добавил он, не имеет значения, выдвигают эти нарративы агенты или "полезные идиоты".

"Путин, разберись с Украиной"

Во время протестов на польско-украинской границе 20 февраля один из пикетчиков привез с собой плакат с призывом к кремлевскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной". На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР.

Фермеру будет направлено сообщение в связи с пропагандой тоталитарного режима.

В то же время СМИ пишут, что фермером якобы является Петр Панасюк. Сайт "Миротворец" обозначил мужчину как российского агента. Ведь в своих соцсетях он регулярно постит откровенные фейки об Украине и украинской армии, а также одобряет и рекламирует преступные действия оккупационных войск.

Интересно, что Петр Панасюк сотрудничает с другим участником протестов Рафалом Меклером, который так же имеет много "бизнес-связей" с россиянами и белорусами.

Накануне новых протестов на польско-украинской границе президент Владимир Зеленский отметил, что события на границе с Польшей нельзя рассматривать как что-то нормальное или обыденное.

"Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что это не первый скандал, которым заканчивались протесты польских фермеров. 20 февраля польские протестующие ужесточили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. А 15 февраля во время протестов во Вроцлаве демонстранты, среди прочего, забросали здание Еврокомиссии во Вроцлаве яйцами. Во время беспорядков польские фермеры также уничтожили баннер "Солидарны с Украиной", который сначала облили красной краской и тоже забросали яйцами.

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