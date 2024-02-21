Русские оккупанты уже дважды обстреляли Украину ракетами "Циркон" - эксперт

Россия уже дважды запускала по Киевской области свое новое оружие - гиперзвуковую ракету "Циркон", говорят в Институте судебных экспертиз.

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Ракета "Циркон" не соответствует заявленным РФ тактико-техническим характеристикам эксперт / коллаж Главред, фото Минобороны РФ

Войска страны-агрессора России дважды запускали ракету "Циркон" по объектам в Киевской области. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин в интервью порталу "Вечерний Киев".

"Одна упала в Днепровском районе, образовав большую воронку. Вторая - в поле в городе Вишневое, что под Киевом. Пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди", - сказал он. Впрочем, ракеты были поражены ПВО и не достигли своих целей, поэтому возникают большие сомнения относительно точности этого типа ракет, добавил он. В целом, по словам Рувина, ракета "Циркон" не соответствует заявленным РФ тактико-техническим характеристикам. Эта противокорабельная ракета 3М22 "Циркон" не летит со скоростью 8-9 Махов (около 10 тысяч километров в час), как заявляют россияне. По данным соответствующих служб, на конечном участке полета ракета всего-навсего преодолевает 2,5 тысячи километров в час", - отметил он.

Как говорит Рувин, тем не менее, эта ракета не имеет той разрушительной силы, которая обязана быть согласно спецификациям у противокорабельной ракеты с боекомплектом в 400 килограммов взрывчатого вещества.

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"Циркон" разрабатывался прежде всего как оружие против авианосцев, потопить который очень сложно. Но вряд ли эта ракета справится со своим прямым предназначением.

"То есть это очередной российский "аналоговнет" "Циркон", принятый на вооружение в России в 2023 году, оказался совсем не уникальным, как, впрочем и их "Кинжал", - подытожил Рувин.

Использования русскими новых ракет против Украины

Западные аналитики предполагают, что Россия уже могла применять по Украине крылатые ракеты Х-69. По предварительной версии событий, ракеты выпускались с самолетов Су-34, однако носителями для этих средств поражения могут быть самолеты ВКС РФ и других моделей.

Как отмечает специализированный портал Defense Express, по всей вероятности, РФ запустила ракеты Х-69 в массовое производство в феврале прошлого года. По состоянию на сентябрь эта ракета еще проходила этап летных испытаний.

В то же время, по словам специалистов, пока нет убедительных доказательств того, что россияне применяли Х-69 с самолета Су-57", и что сам факт применения таких ракет является разве что стремлением оккупантов проверить возможности Х-69 в условиях реальной боевой обстановки.

До того специалисты портала Defense Express сообщили, что во время ракетной атаки на Киев 7 февраля 2024 года страна-агрессор Россия, по всей вероятности, использовала "гиперзвуковую" ракету "Циркон".

Для запуска "Циркона", говорят эксперты, использовали адаптированный комплекс "Бастион" или "Объект-100", поскольку носители для этой ракеты - фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Северодвинск" - находятся далеко за дальностью дистанции ее пуска по Украине.

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