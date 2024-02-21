УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Русские оккупанты уже дважды обстреляли Украину ракетами "Циркон" - эксперт

Дмитрий Видоменко
21 февраля 2024, 13:17
Россия уже дважды запускала по Киевской области свое новое оружие - гиперзвуковую ракету "Циркон", говорят в Институте судебных экспертиз.
Ракета Циркон, корабль
Ракета "Циркон" не соответствует заявленным РФ тактико-техническим характеристикам эксперт / коллаж Главред, фото Минобороны РФ

Войска страны-агрессора России дважды запускали ракету "Циркон" по объектам в Киевской области. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин в интервью порталу "Вечерний Киев".

"Одна упала в Днепровском районе, образовав большую воронку. Вторая - в поле в городе Вишневое, что под Киевом. Пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди", - сказал он. Впрочем, ракеты были поражены ПВО и не достигли своих целей, поэтому возникают большие сомнения относительно точности этого типа ракет, добавил он. В целом, по словам Рувина, ракета "Циркон" не соответствует заявленным РФ тактико-техническим характеристикам. Эта противокорабельная ракета 3М22 "Циркон" не летит со скоростью 8-9 Махов (около 10 тысяч километров в час), как заявляют россияне. По данным соответствующих служб, на конечном участке полета ракета всего-навсего преодолевает 2,5 тысячи километров в час", - отметил он.

Как говорит Рувин, тем не менее, эта ракета не имеет той разрушительной силы, которая обязана быть согласно спецификациям у противокорабельной ракеты с боекомплектом в 400 килограммов взрывчатого вещества.

видео дня

"Циркон" разрабатывался прежде всего как оружие против авианосцев, потопить который очень сложно. Но вряд ли эта ракета справится со своим прямым предназначением.

"То есть это очередной российский "аналоговнет" "Циркон", принятый на вооружение в России в 2023 году, оказался совсем не уникальным, как, впрочем и их "Кинжал", - подытожил Рувин.

Использования русскими новых ракет против Украины

Западные аналитики предполагают, что Россия уже могла применять по Украине крылатые ракеты Х-69. По предварительной версии событий, ракеты выпускались с самолетов Су-34, однако носителями для этих средств поражения могут быть самолеты ВКС РФ и других моделей.

Как отмечает специализированный портал Defense Express, по всей вероятности, РФ запустила ракеты Х-69 в массовое производство в феврале прошлого года. По состоянию на сентябрь эта ракета еще проходила этап летных испытаний.

В то же время, по словам специалистов, пока нет убедительных доказательств того, что россияне применяли Х-69 с самолета Су-57", и что сам факт применения таких ракет является разве что стремлением оккупантов проверить возможности Х-69 в условиях реальной боевой обстановки.

До того специалисты портала Defense Express сообщили, что во время ракетной атаки на Киев 7 февраля 2024 года страна-агрессор Россия, по всей вероятности, использовала "гиперзвуковую" ракету "Циркон".

Для запуска "Циркона", говорят эксперты, использовали адаптированный комплекс "Бастион" или "Объект-100", поскольку носители для этой ракеты - фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Северодвинск" - находятся далеко за дальностью дистанции ее пуска по Украине.

Вас также могут заинтересовать такие тексты:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ракета Циркон война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский провел селектор по ситуации на западной границе: что решили

Зеленский провел селектор по ситуации на западной границе: что решили

13:41 Украина
Войска РФ пытаются отбить у ВСУ Работино: в разведке Британии раскрыли планы врага

Войска РФ пытаются отбить у ВСУ Работино: в разведке Британии раскрыли планы врага

13:01 Мир
"Придется сделать выбор": в Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США

"Придется сделать выбор": в Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США

12:15 Мир
Все главные новости

Популярное

Кроют из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ 7005

"Кроют" из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ

Оккупанты прорвались в Ласточкино - DeepState 6197

Оккупанты прорвались в Ласточкино - DeepState

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки 5534

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Рыбам - срыв супруга, Деве - предложение 3250

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Рыбам - срыв супруга, Деве - предложение

Последние новости

13:46

Умер легендарный диссидент и политик Степан Хмара

13:43

Популярная украинская ведущая и звезда "Холостяка" объявила о разводе

13:41

Зеленский провел селектор по ситуации на западной границе: что решили

13:21

Нужно найти вора на картинке за 5 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

13:19

Почему полезно есть тыквенные семечки: врач назвала неожиданные причины

Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал РоманенкоВойна грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
13:17

Русские оккупанты уже дважды обстреляли Украину ракетами "Циркон" - эксперт

13:01

Войска РФ пытаются отбить у ВСУ Работино: в разведке Британии раскрыли планы врага

12:36

Так делали в СССР: как взбить белки без миксера

12:33

"Никому не нужна": путинист Галкин "наехал" на Пугачеву

Реклама
12:27

Как назначение Сырского изменит ситуацию на фронте: Романенко раскрыл важный нюансВидео

12:23

Какая рука чешется к встрече, а какая – к расставанию: древние приметы, известные не всем

12:22

"Счастливая мама ангелочков": заплаканная Мирошниченко показала честное фото

12:16

Китайский гороскоп на завтра 22 февраля: Быкам - мудрое решение, Змеям - непонимание

12:15

"Придется сделать выбор": в Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США

11:46

Церковный праздник 22 февраля: почему нельзя выяснять отношения в семье

11:38

Какой самый лучший день для стрижки волос: названа дата

11:32

Ситуация возле Авдеевки изменилась: россияне применили новую тактику - 3 ОШБр

11:31

Встреча года: известная ведущая поразила снимком с Залужным и его женой

11:28

"Трагедия": "деревянная" Волочкова возвращается в балет

11:21

Как быстро разморозить мясо за 5 минут: 3 самых эффективных способа

Реклама
11:07

Украина готовит контрнаступление ВСУ: Буданов назвал два условия и сроки

11:07

Россия начала международную охоту на украинскую модель за "осквернение" Путина и Кремля

11:06

Гороскоп на завтра 22 февраля: Овну - дорога, Стрельцу - семейный праздник

10:58

Буданов назвал численность армии РФ в Украине

10:51

Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей

10:41

Страна двойного назначения: Ереван хочет переориентироваться на Запад, параллельно работая логистическим хабом для РФ

10:37

"Мы найдем его где угодно": толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза

10:14

Ядерное оружие в космосе: в Bloomberg раскрыли планы Путина и предупредили об угрозе

10:04

Пик наступит весной: Буданов рассказал о новом плане Кремля в Украине

10:03

У Меладзе в семье скоро будет пополнение

09:59

3 роты россиян уничтожены 1 ударом: детали удара HIMARS по полигону оккупантов

09:12

Авдеевку можно было удержать: Данилов назвал главную причину вывода войск

08:54

Хозяйки часто добавляют аспирин в жидкое мыло: зачем они так делают

08:50

РФ ударила по Украине дронами и ракетами: сколько воздушных целей удалось сбить

08:32

ВСУ навечно приземлили еще один российский Су-34, а Су-35 повезло - сманеврировал

08:18

Особая цель: в ISW объяснили причину заявления Кремля о "захвате" Крынок

08:10

В Запорожскую область россияне стягивают пятидесятитысячную армию?мнение

08:09

Возможно ли повторное наступление РФ на Киев: в СНБО ответили

07:35

Решение было "стратегическим": Пентагон прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки

06:44

Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 до лета - CNN

Реклама
06:10

Что может РФ выставить на торги в 2025-м году?мнение

05:55

Почему нельзя спать напротив зеркала: о какой беде предупреждает древняя примета

05:31

Гороскоп на март 2024 для Овнов: что принесет первый месяц весныВидео

04:38

Столтенберг не смог ответить, смогут ли ВСУ бить по России на F-16

04:25

С маминой харизмой: как сейчас выглядит 21-летний сын Сары Джессики Паркер

03:53

Француженки кладут монетку в горшки с растениями - причина вас удивит

03:17

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки

02:45

По уши застрял: Том Круз уже познакомился с детьми своей русской возлюбленной

02:10

Новая цель РФ после Авдеевки: под угрозой крупный узел на востоке – прогноз

01:34

Как отбелить пластиковые контейнеры: 3 народных средства, которые вернут блеск

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять