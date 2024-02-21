NYT пишет о сотнях "пленных" бойцов ВСУ в Авдеевке: появились важные детали

В ВСУ подтвердили, что украинские военные попали в российский плен, но речь идет о значительно меньшем количестве.

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Россияне не взяли в плен сотни военных во время выхода из Авдеевки / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские военные до последнего держали Авдеевку и были вынуждены отойти на более выгодные позиции, чтобы сохранить личный состав. Американское издание New York Times утверждало, что российские оккупанты якобы смогли взять в плен до тысячи украинских защитников. Начальник отдела связей с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал изданию hromadske о том, правда это или нет.

Он утверждает, что во время отступления из Авдеевки в российский плен не попало такое количество бойцов ВСУ. Он отметил, что Украина проверяет данные о пленных. В то же время он уверяет, что речь не может идти о сотнях военных, а такие заявления похожи на российский нарратив.

"Те источники, на которые они ссылаются, абсолютно несостоятельны, потому что нет таких людей, и это не фактаж ... Эти заявления российской пропаганды в отношении сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией, которая ничем не подтверждена", - заявил Лиховой. видео дня

Выход ВСУ из Авдеевки

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

В Пентагоне прокомментировали уход украинских сил из Авдеевки, назвав это решение "стратегическим". По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, защитников Украины вывели из города для сохранения артиллерии и снарядов, которых критически не хватает без помощи США.

Захват Авдеевки Россией считается важным показателем изменения хода полномасштабной войны, которая продолжается уже почти полные два года, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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