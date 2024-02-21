Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей

Взятие Россией города Авдеевка на востоке Украины является важным показателем изменения хода полномасштабной войны, которая продолжается уже почти полные 2 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal.
Как заявил Буданов, профессиональная армия России была в значительной степени разгромлена в течение первого года вторжения в Украину, поэтому сейчас она использует необученных призывников для "мясных штурмов".
Буданов отметил, что Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может произвести, и хотя в прошлом году на вооружение поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, которые вышли со складов и были отремонтированы, тогда как новых было всего 178.
В результате, по словам Буданова, России будет сложно достичь своей главной стратегической цели - захвата всех восточных районов Донецкой и Луганской областей в этом году.
"У них нет сил", - отметил Буданов.
Он отметил, что российской армии понадобилось почти два года тяжелых штурмов с начала полномасштабного вторжения, чтобы взять украинскую Авдеевку. По другим подсчетам, процесс захвата Авдеевки длился десять лет - с 2014 года.
"Это успех великой могучей российской армии?" - иронично спросил Буданов.
Бои за Авдеевку
В Пентагоне выразили свою позицию относительно ухода украинских сил из Авдеевки, назвав это решение "стратегическим". Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что защитников Украины вывели из города для сохранения артиллерии и снарядов, которых критически не хватает без помощи США.
По словам генерала Тарнавского, российские оккупанты потеряли более 47 тысяч своих солдат в течение четырех месяцев боев за Авдеевку.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что если бы не нехватка боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше удерживать оборону Авдеевки, которую Российская Федерация не смогла бы захватить во время непрерывных четырехмесячных штурмов.
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