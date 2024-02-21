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Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей

Юрий Берендий
21 февраля 2024, 10:51
Буданов отметил, что у российских оккупационных войск нет сил для дальнейшего продвижения и захвата Донецкой и Луганской областей.
Коллаж Главред, фото: УНИАН, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка
Буданов спрогнозировал, как изменится фронт после захвата Авдеевки / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Взятие Россией города Авдеевка на востоке Украины является важным показателем изменения хода полномасштабной войны, которая продолжается уже почти полные 2 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal.

Как заявил Буданов, профессиональная армия России была в значительной степени разгромлена в течение первого года вторжения в Украину, поэтому сейчас она использует необученных призывников для "мясных штурмов".

Буданов отметил, что Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может произвести, и хотя в прошлом году на вооружение поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, которые вышли со складов и были отремонтированы, тогда как новых было всего 178.

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В результате, по словам Буданова, России будет сложно достичь своей главной стратегической цели - захвата всех восточных районов Донецкой и Луганской областей в этом году.

"У них нет сил", - отметил Буданов.

Он отметил, что российской армии понадобилось почти два года тяжелых штурмов с начала полномасштабного вторжения, чтобы взять украинскую Авдеевку. По другим подсчетам, процесс захвата Авдеевки длился десять лет - с 2014 года.

"Это успех великой могучей российской армии?" - иронично спросил Буданов.

Бои за Авдеевку

В Пентагоне выразили свою позицию относительно ухода украинских сил из Авдеевки, назвав это решение "стратегическим". Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что защитников Украины вывели из города для сохранения артиллерии и снарядов, которых критически не хватает без помощи США.

По словам генерала Тарнавского, российские оккупанты потеряли более 47 тысяч своих солдат в течение четырех месяцев боев за Авдеевку.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что если бы не нехватка боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше удерживать оборону Авдеевки, которую Российская Федерация не смогла бы захватить во время непрерывных четырехмесячных штурмов.

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война в Украине Кирилл Буданов
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