Пик наступит весной: Буданов рассказал о новом плане Кремля в Украине

Россия планировала фальшивые операции против украинских политиков, которые можно было бы использовать для раскола общества путем обвинения властей.

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Кирилл Буданов рассказал о новой российской операции в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия наряду с военными действиями стремится посеять проблемы в украинском обществе и Вооруженных силах.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post, что Москва недавно активировала план, который сочетает в себе дезинформацию и попытки убийства видных украинцев, чтобы спровоцировать раздор в Украине и ослабить решимость украинских военных.

По его словам, пик наступит весной и будет сопровождаться мощными военными атаками, направленными на то, чтобы воспользоваться любой враждой внутри страны.

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Буданов добавил, что Россия планировала фальшивые операции против украинских политиков, которые можно было бы использовать для раскола общества путем обвинения властей.

"Еще одним примером, который он привел, было недавнее заявление экс-президента России Дмитрия Медведева о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил поездку в Киев на прошлой неделе, потому что опасался там убийства. Примерно в то же время в Интернете было опубликовано видео, якобы демонстрирующее репортаж французского новостного канала France 24, в котором делается то же самое", - пишет WP.

При этом французские официальные лица отрицают отмену визита из соображений безопасности и заявляют, что Макрон приедет с визитом в Украину до середины марта.

Буданов заявил, что инцидент был частью российской операции.

"Это все элементы одной и той же большой идеи", — сказал он.

Как сообщал Главред, 16 февраля Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Путин до президентских выборов в РФ хочет захватить Авдеевку и продвинуться в Харьковской области. По его словам, для Путина важно достичь определенных символических целей.

Тем временем американское издание The New York Times писало о том, что Россия пытается прорваться сразу на пяти направлениях. Речь идет об Авдеевском, Бахмутском, Работинском, Кременском и Марьинском. Оккупанты пытаются вернуть территории, которые Украина освободила во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах.

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