3 роты россиян уничтожены 1 ударом: детали удара HIMARS по полигону оккупантов

По данным СМИ, в результате удара по военному полигону в Трудовском Волновахского района погибло как минимум 60 российских оккупантов.

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ВСУ уничтожили 60 российских оккупантов 1 ударом / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины, вероятно, нанесли удар по полигону российских оккупационных войск во время общего построения военнослужащих РФ. Сообщают, что российская армия могла потерять сразу три роты.

"Три роты россиян ждали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева и дождались HIMARS", – пишет Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.

Русская служба ВВС сообщает, что в момент удара на полигоне находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), расположенной в городе Борзя Забайкальского края.

видео дня

Во время удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады находились на полигоне и ждали прибытия командира 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.

"Выстроили в чистом поле командиры", - цитирует издание российского оккупанта, который выжил и был на месте происшествия.

Издание сообщает, что в Сети уже есть более 10 фотографий и видеозаписей с полигона, снятых сразу после удара, на которых видны десятки погибших.

"В целом, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек", - говорится в статье.

Удар по полигону российских оккупантов

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 февраля российские "военкоры" обвинили ВСУ в ударе по военному полигону в Трудовском Волновахского района. По их словам удар состоялся в момент построения российский военнослужащих перед приездом генерала.

25 января произошли взрывы на военном полигоне в оккупированном Иловайске, Донецкая область. В результате этой атаки были убиты и ранены российские солдаты, которые управляли вражескими беспилотниками.

По словам полковника запаса Вооруженных Сил Украины, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, американские системы HIMARS могут достичь Иловайска и осуществить такой удар. Он также отметил, что есть другие ракетные системы, которые способны преодолеть это расстояние.

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