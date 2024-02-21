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Авдеевку можно было удержать: Данилов назвал главную причину вывода войск

Юрий Берендий
21 февраля 2024, 09:12
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что одной из ключевых причин вывода украинский войск из Авдеевки стало отсутствие паритета в небе.
Авдеевку можно было удержать: Данилов назвал главную причину вывода войск
Данилов назвал причины вывода войск из Авдеевки / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Данилов высказал мнение, что если бы Вооруженные Силы Украины имели достаточно боеприпасов и средств поражения для того, чтобы остановить врага, они это сделали бы. Он также отметил, что ситуация в Авдеевке является предсказуемой, и никакого чуда там не могло произойти. Об этом Данилов сказал в интервью Наталии Мосейчук.

По его словам ситуация является сложной и требует от главкома глубокого понимания всей картины боевых действий, а не только отдельного населенного пункта или сегмента фронта.

Он указывает на то, что российские оккупанты имели больше сил, поэтому Вооруженные Силы Украины были вынуждены принять сложное решение и отступить из Авдеевки.

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"То, что происходило в Авдеевке - это закономерный процесс в войне. Чуда там не могло произойти. Никак. Мы понимали, какие силы накапливал агрессор, какие силы собирает РФ для того, чтобы решить вопрос по Авдеевке. Если бы у нас было достаточно снарядов, средств поражения для того, чтобы мы остановили, наши военные сделали бы все возможное и невозможное, чтобы это произошло", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, одной из причин вывода войск из Авдеевки стало преимущество в воздухе со стороны российских войск.

"Один из основных вопросов, которые на сегодняшний день есть, когда мы говорим и о партнерах, и о других вещах, - это небо. Количество КАБов, которые были сброшены на Авдеевку, особенно в последний момент, были бешеными. Это десятки тонн взрывчатки, которая летит на головы, и вы не можете от нее никак спрятаться", - пояснил он.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможности более раннего вывода украинских военных из Авдеевки, Данилов отметил, что он не сомневается в решениях военного командования ВСУ.

"Военные знают, когда и что им нужно делать. Мы им 100% должны доверять. Потому что, если мы будем подвергать сомнению каждый военный шаг, если мы каждый раз, сидя здесь в креслах в Киеве будем рассказывать, что они что-то сделали не так... я считаю это оскорблением всех наших военных, которые сегодня защищают нашу страну", - подытожил секретарь СНБО.

Вывод войск из Авдеевки

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 февраля украинское командование официально объявило о выводе ВСУ из Авдеевки после четырехмесячного наступления российских захватчиков.

По словам генерала Александра Тарнавского, на протяжении всей операции в Авдеевке ВСУ уничтожили более 47 тысяч российских военных и сотни вражеских танков.

Российские войска взяли контроль над Авдеевкой, понесли рекордные потери во время штурма, но не остановились и продолжают наступление на украинские оборонительные позиции на этом направлении. Об этом сообщил Максим Жорин, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

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война в Украине Ситуация в Авдеевке
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