Особая цель: в ISW объяснили причину заявления Кремля о 'захвате' Крынок

Аналитики ISW считают, что несмотря на потуги Кремля создать впечатление о боевых победах в Украине, это не соответствует действительности.

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В ISW прокомментировали слова Шойгу о "захвате" Крынок / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Россия заявила, что "захватила село Крынки" на левобережье Херсонской области, но эта информация не соответствует действительности, и Вооруженные Силы Украины продолжают контролировать эту территорию. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты надеются достичь исключительно информационного эффекта перед выборами президента РФ.

Представительница Сил обороны юга Украины, Наталья Гуменюк, считает, что усилия России по уничтожению украинского плацдарма перед президентскими выборами в России является попыткой достижения информационной цели. В то же время, министр обороны России Сергей Шойгу сравнил эти усилия с захватом Авдеевки, подчеркивая их аналогичность.

"Кремль не спешит признавать, что Россия имеет преимущество в Украине, возможно, из-за страха потерять достигнутые позиции. С другой стороны, Шойгу объявил о "конце" украинского контрнаступления, чтобы подчеркнуть, что Россия удерживает инициативу", - говорится в отчете ISW. видео дня

Готовность Кремля активно обсуждать прогресс и инициативу российских наступательных операций в Украине может быть следствием растущей уверенности в перспективах России и сознательных усилий по поддержке кремлевских нарративов о войне во время приближения президентских выборов.

Аналитики из ISW отмечают, что Кремль все чаще обращает внимание на темпы и инициативу наступления в Украине. Это может быть связано с уверенностью в перспективах России и желанием повысить поддержку для Путина перед выборами.

Хотя Кремль пытается создать впечатление о боевых победах в Украине, это не всегда соответствует действительности. Эти заявления направлены на создание впечатления, что Россия ведет успешную войну, и на повышение популярности Путина, а также на деморализацию Украины. Однако такая риторика может привести к завышенным ожиданиям, которые российская армия не сможет оправдать.

Бои на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области.

Наталья Гуменюк отмечала ранее, что после неудачных атак российские потери составляют до 70% солдат.

Также Вооруженные Силы Украины усилили плацдарм в крынках, где морская пехота установила еще один флаг Украины. Бойцы из 35-й отдельной морской пехотной бригады продемонстрировали высокую эффективность в действиях.

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