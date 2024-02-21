Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 до лета - CNN

Все украинские пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.

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Когда украинские пилоты завершат обучение на F-16: названы сроки / колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

Первая группа украинских пилотов, которая состоит четырех человек, завершит программу обучения на самолетах F-16 уже к лету 2024 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальную гвардию Аризоны.

Пилоты начали подготовку в середине октября на базе 162-го истребительного полка в Тусоне. В Пентагоне заявили, что процесс подготовки продлится несколько месяцев.

По словам представителя Национальной гвардии Аризоны, капитана Эрина Ханнигана, вторая группа из четырех пилотов начала подготовку в январе, а третья группа из четырех пилотов в настоящее время проходит обучение по английскому языку.

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Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.

Самолеты F-16 для Украины

Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне 2024 года. В Киеве ожидают, что 12 украинских пилотов завершат обучение управлению F-16 до конца финансового года в США (в сентябре).

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина работает над адаптацией своей инфраструктуры под истребитель F-16. Такие мероприятия позволят самолету выполнять задания с украинских взлетно-посадочных полос и удерживаться на аэродромах. О сроках пока говорить не время, однако самолет очень нужен, сказал он.

Дания и Нидерланды были первыми странами, которые пообещали передать Украине истребители F-16. Также о подобном решении объявили Норвегия и Бельгия.

22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что правительство распорядилось подготовить первые 18 самолетов F-16 для поставки Украине.

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, сказала глава правительства страны Мэтте Фредериксен.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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