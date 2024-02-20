Из-за бездействия конгресса у ВСУ заканчивается оружие: резкое заявление Белого дома

Из-за бездействия Конгресса у украинцев заканчивается оружие, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Советник Белого дома Джейк Салливан отметил, что продолжение помощи Украине - в интересах самих США / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Из-за бездействия Конгресса у украинских бойцов заканчивается оружие, а в Авдеевке ВСУ не имели боеприпасов ‒ для того, чтобы остановить войска страны-агрессора России, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Голос Америки".

Во время выступления перед журналистами от отметил, что Конгресс должен принять законопроект о дополнительном финансировании помощи союзникам, который более недели назад поддержал Сенат.

"Украинские войска были вынуждены отойти из города на востоке Украины, где они воевали с Россией в течение многих месяцев, что дало Путину первую заметную победу на поле боя. Во многом это произошло потому, что в Украине заканчивается оружие из-за бездействия Конгресса. Каждый день задержки в Конгрессе вредит интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Мы все чаще получаем сообщения о том, что украинские войска экономят боеприпасы на передовой, поскольку российские войска продолжают атаковать как с земли, так и с воздуха, пытаясь истощить украинскую оборону, над созданием которой мы так много работали в течение последних нескольких лет", - сказал Салливан.

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Советник Белого дома, в частности, отметил, что продолжение помощи Украине - как в стратегических, так и экономических интересах Америки.

Поддержка США Украины

Напомним, Путин пытался договориться с США о прекращении огня в обмен на оккупированные территории, но предложение отклонили. США отказались участвовать в переговорах без участия Украины.

Также президент США Джо Байден эмоционально отреагировал на принятие Сенатом законопроекта о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он призвал немедленно вынести законопроект на рассмотрение и отметил его критическую важность в условиях российской агрессии. Байден отметил, что поддержка Украины является неотложной, поскольку у украинских солдат заканчиваются боеприпасы.

Как сообщал Главред, ряд республиканских сенаторов обсудили с возможным кандидатом в президенты США Дональдом Трампом инициативу по предоставлению Украине помощи в виде кредита. Часть чиновников поддержала эту идею, считая, что это позволит изменить парадигму оказания помощи и обеспечит возврат денег США.

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