"Инициатива" Трампа о помощи Украине: республиканцы с ним поговорили, детали

В Республиканской партии есть сенаторы, которые поддерживают "идею" Трампа о том, чтобы давать деньги в долг Украине и другим союзникам США.

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Одна часть республиканцев поддержала Трампа, но некоторые выступили против / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Ряд сенаторов от Республиканской партии обсудили с возможным кандидатом от своей политической силы в президенты США Дональдом Трампом инициативу о, дескать, предоставлении Украине помощи в виде кредита. Одна часть республиканцев поддержала "идею", а другая выступила против.

Как сообщает The Hill, некоторые республиканцы на днях говорили с Трампом относительно его так называемой инициативы.

"Нас была группа, и мы обсуждали, как понять, что он думает, и серьезно ли он относится к этому, потому что если да, то давайте выясним, как это можно сделать… это был на самом деле замечательный разговор", - заявил сенатор Маркуэйн Маллин, который голосовал против помощи Киеву. видео дня

Сенатор Кевин Крамер, который поддержал своим голосом документ, предусматривающий помощь Украине на сумму 60 миллиардов долларов, сказал, что тоже говорил с Трампом, идее которого, мол, набирает большой импульс с не является "чрезмерно оскорбительной для получателей".

Сенатор Линдси Грэм поддержал "идею" Трампа.

"Дополнительный пакет помощи должен быть кредитом для соответствующих стран, как это предлагает президент Трамп… кредит на дружественных условиях дает Америке, которая глубоко погрязла в долгах, шанс получить наши деньги обратно и меняет парадигму того, как мы помогаем другим. Президент Трамп прав, настаивая на том, чтобы мы мыслили нестандартно", - считает законодатель.

Впрочем, не все республиканцы это поддержали.

"В случае с Украиной, например, они не смогут заплатить. Их экономика разрушена. Это фиговый листок. Но если он хочет фиговый листок, и если он попадет в Палату представителей, то я лучше получу его, чем ничего", - отметил сенатор Митт Ромни.

В рядах демократов подвергли критике заявление Трампа.

"Трамп – не президент Соединенных Штатов. У него были ужасные идеи, когда он был президентом Соединенных Штатов. Сейчас его идеи еще хуже, и тот факт, что мои коллеги-республиканцы все еще позволяют ему дергать себя за ниточки, является трагическим", - подчеркнул сенатор Крис Мерфи.

Трамп и помощь Украине от США

Ранее Дональд Трамп обратился к Сенату и разразился "условием" о помощи Украине. Дескать, нужно давать деньги союзникам только в долг, а не в качестве поддержки. При этом сам Трамп призвал Сенат не поддерживать пакет законопроектов, направленных на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Помощь Украине на $60 млрд "свяжет руки" Трампу, считает сенатор-республиканец Джеймс Вэнс. По его словам, финансирование военной поддержки в рамках новых законопроектов продлится до сентября 2025 года. Если Трамп станет президентом, он длительное время не сможет реализовать свою политику относительной этой ситуации. Иначе Трамп рискует нарваться на импичмент.

Также Дональд Трамп подверг критике НАТО из-за Украины. Как утверждает политик, Альянс должен оказывать поддержку Киеву на том же финансовом уровне, что и Штаты.

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