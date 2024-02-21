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ВСУ навечно приземлили еще один российский Су-34, а Су-35 повезло - сманеврировал

Анна Ярославская
21 февраля 2024, 08:32
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 стал же седьмым вражеским бортом, сбитым в последнее время.
Су-34
ВСУ сбили еще один российский Су-34 / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, wikimedia.org

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что украинские военные сбили еще один российский самолет Су-34 - этот истребитель-бомбардировщик стал уже седьмым вражеским бортом, сбитым в последнее время.

"На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло - маневрировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "вечного полета, братья". Есть хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!" - написал Олещук в Telegram.

ВСУ сбили российский Су-34
ВСУ сбили российский Су-34 / t.me/MykolaOleshchuk

Сбитие самолетов РФ

19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке - истребитель бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.

видео дня

18 февраля бойцы ВСУ поразили вражеский военный самолет Су-34. Его пилот, не думая о людях, направил машину не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной части Луганской области.

17 февраля ВСУ уничтожили три российских самолета на восточном фронте, сообщил главнокомандующий войск Александр Сырский. В частности, были сбиты два вражеских Су-34 и один Су-35. Информацию также подтвердили и в Воздушных силах.

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