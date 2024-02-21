РФ ударила по Украине дронами и ракетами: сколько воздушных целей удалось сбить

В ночь на 21 февраля российские оккупанты атаковали Украину с воздуха с применением шести ракет и 19 дронов-камикадзе типа "Шахед". Защитникам украинского неба удалось сбить одну ракету и 13 вражеских беспилотников.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, минувшей ночью оккупанты применили:
- зенитную управляемую ракету С-300 (Ростовская обл.);
- управляемую авиационную ракету Х-59 (Белгородская обл.);
- четыре крылатые ракеты Х-22 (Ростовская обл.);
- 19-ю ударных беспилотников типа Shahed (Приморско-Ахтарск – РФ).
В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19 "шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
"Часть из шести не пораженных враждебных БПЛА не достигла своих целей", - говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Как сообщал Главред, командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что украинские военные сбили еще один российский самолет Су-34 - этот истребитель-бомбардировщик стал уже седьмым вражеским бортом, сбитым в последнее время.
Напомним, западные аналитики предполагают, что Россия уже могла применять по Украине крылатые ракеты Х-69. Предварительно, ракеты выпускали с Су-34, однако носителями для этих средств поражения могут быть самолеты ВКС РФ и других типов.
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