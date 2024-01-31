'Огромная потеря для России': полковник ВСУ раскрыл детали удара по Иловайску

По словам полковника запаса ВСУ, удар по полигону на котором находились российские операторы дронов является серьезной потерей для российской армии.

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Полковник ВСУ раскрыл детали удара по Иловайску / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

24 января на полигоне возле временно оккупированного Иловайска прогремели взрывы. Как сообщили российские СМИ, ВСУ нанесли удар по скоплению российских операторов БПЛА. В результате этого удара, по данным местных источников погибло более 20 российских военных. По словам полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, американские системы HIMARS могут достать до Иловайска и выполнить такую задачу. Он также добавил, что есть другие ракеты, которые также могли бы пройти это расстояние. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

Он отметил, российские оккупанты "подсветили", прежде всего из-за того, что долгий период времени рекламировали обучение операторов БПЛА. В результате Силы обороны Украины нанесли удар по скоплению оккупантов.

"Оккупанты рассказывали, что удар был, когда операторы собрались, сдавать зачет на повышение квалификации. Это огромная потеря для россиян - несколько десятков операторов дронов, которых не так легко подготовить", - рассказал Роман Свитан. видео дня

Полковник ВСУ в отставке делает вывод, что большое количество российских дронов теперь не имеют своих операторов. Аналитик отметил, что Силы обороны Украины выполняют такого типа боевые задачи только когда есть большое количество подтверждений, что на отдельной позиции находится более одного оператора БПЛА.

Свитан указывает на то, что в таких случаях скопления российских военных ликвидируют высосоточным вооружением дальнего радиуса действия.

"Наше государство имеет системы радиотехнической разведки, чтобы точно определить, откуда именно идет управление беспилотником", - резюмировал Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война России против Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины упали на территории Невского НПС в Санкт-Петербурге (Россия).

В течение последних суток украинские военные преуспели, уничтожив более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Кроме того, было прекращено действие 68 единиц военной техники и 226 вражеских дронов различных типов.

Также стоит отметить, что российские оккупационные войска изменили свою тактику ведения наступательных операций в районе Авдеевки. Об этом сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирёв.

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