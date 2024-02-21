Новая цель РФ после Авдеевки: под угрозой крупный узел на востоке – прогноз

Враг будет пытаться выровнять линию фронта, считает Сергей Згурец.

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После захвата Авдеевки Донецкой области российские оккупанты могут попытаться захватить еще один город на востоке – Часов Яр, заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец.

По его мнению, врагу не имеет смысла перебрасывать резервы с Авдеевского направления на другие участки фронта. РФ будет пытаться развить свой успех, не исключил он в комментарии Эспрессо.

"Думаю, что оккупанты сейчас потратят определенное время на стабилизацию и восстановление сил в Авдеевке. Также оккупанты частично будут пытаться давить на линию фронта возле Авдеевки. В частности, от Степного до Северного. Тоже, вероятно, активизируются боевые действия вокруг Новомихайловки. Поскольку эти населенные пункты находятся рядом с Авдеевкой и враг будет пытаться выровнять линию фронта", - предупредил эксперт.

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Он напомнил, что от Авдеевки до Бахмута было не очень большое расстояние, поэтому РФ попытается действовать на этом участке.

"Поэтому, думаю, что попытки противника продвинуться к Часовому Яру будут третьей составляющей на этом участке фронта. Я не думаю, что россияне сейчас будут опрокидывать накопившиеся силы с Авдеевского направления на юг. Поскольку это выглядит нерациональным", – добавил Згурец.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отражают наступление РФ на юге. Российские оккупанты в ходе наступательных действий на Запорожском направлении применяют привычную для них тактику малых групп, сказал Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что три крупных города под угрозой удара РФ. РФ может попытаться захватить большие транспортные и административные узлы, не исключает Павел Нарожный.

Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении.

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