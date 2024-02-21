Иран передал России баллистику для ударов до 700 км - Reuters

Иран становится все более важным поставщиком и также извлек выгоду из этих отношений.

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Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar могут быть уже в руках у россиян / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот с видео

Иран передал России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля" Fateh-110/Zolfaghar дальностью до 700 км, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, в том числе в Тегеране.

Поставки начались в начале января в результате совершившийся сделки между двумя государствами-террористами в конце 2023 года.

Некоторые ракеты поставляются России через Каспийское море, другие - самолетом. По словам собеседников агентства, "поставок будет больше".

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Вторжение России в Украину заставило Кремль искать новых поставщиков оружия. В их число, в частности, входит Северная Корея, которая поставляла Москве артиллерийские снаряды.

Согласно публикации The Wall Street Journal, Москва еще недавно вела переговоры с Ираном о поставках баллистических ракет малой дальности. Журналисты со ссылкой на американских чиновников также отметили, что Россия уже получает пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи.

Россия тем временем помогает Ирану улучшить его возможности по сбору спутниковых данных и предлагает помощь Тегерану в области ракет, противовоздушной обороны и военной электроники. Например, Тегеран планирует закупить у России истребители Су-35. Также страна хочет закупить другую военную технику, в том числе радары и ударные вертолеты.

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