Иран передал России баллистику для ударов до 700 км - Reuters

Иран передал России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля" Fateh-110/Zolfaghar дальностью до 700 км, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, в том числе в Тегеране.
Поставки начались в начале января в результате совершившийся сделки между двумя государствами-террористами в конце 2023 года.
Некоторые ракеты поставляются России через Каспийское море, другие - самолетом. По словам собеседников агентства, "поставок будет больше".
Иран и КНДР вооружают Путина
Вторжение России в Украину заставило Кремль искать новых поставщиков оружия. В их число, в частности, входит Северная Корея, которая поставляла Москве артиллерийские снаряды.
Согласно публикации The Wall Street Journal, Москва еще недавно вела переговоры с Ираном о поставках баллистических ракет малой дальности. Журналисты со ссылкой на американских чиновников также отметили, что Россия уже получает пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи.
Россия тем временем помогает Ирану улучшить его возможности по сбору спутниковых данных и предлагает помощь Тегерану в области ракет, противовоздушной обороны и военной электроники. Например, Тегеран планирует закупить у России истребители Су-35. Также страна хочет закупить другую военную технику, в том числе радары и ударные вертолеты.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Обязательно нужно мобилизовать 250-300 тысяч человек - генерал Романенко
- Ситуация опасная: Пьотр Кульпа объяснил, что привело к "зерновым" протестам в Польше
- "Достаточно недоразумений": Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе