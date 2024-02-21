УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Иран передал России баллистику для ударов до 700 км - Reuters

Яна Ставская
21 февраля 2024, 17:47обновлено 21 февраля, 18:45
Иран становится все более важным поставщиком и также извлек выгоду из этих отношений.
Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar
Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar могут быть уже в руках у россиян / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот с видео

Иран передал России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля" Fateh-110/Zolfaghar дальностью до 700 км, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, в том числе в Тегеране.

Поставки начались в начале января в результате совершившийся сделки между двумя государствами-террористами в конце 2023 года.

Некоторые ракеты поставляются России через Каспийское море, другие - самолетом. По словам собеседников агентства, "поставок будет больше".

видео дня

Иран и КНДР вооружают Путина

Вторжение России в Украину заставило Кремль искать новых поставщиков оружия. В их число, в частности, входит Северная Корея, которая поставляла Москве артиллерийские снаряды.

Согласно публикации The Wall Street Journal, Москва еще недавно вела переговоры с Ираном о поставках баллистических ракет малой дальности. Журналисты со ссылкой на американских чиновников также отметили, что Россия уже получает пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи.

Россия тем временем помогает Ирану улучшить его возможности по сбору спутниковых данных и предлагает помощь Тегерану в области ракет, противовоздушной обороны и военной электроники. Например, Тегеран планирует закупить у России истребители Су-35. Также страна хочет закупить другую военную технику, в том числе радары и ударные вертолеты.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Иран новости КНДР новости Ирана КНДР война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украину ждет затяжная война: Россия хочет захватить Луганщину до выборов - ГУР

Украину ждет затяжная война: Россия хочет захватить Луганщину до выборов - ГУР

19:41 Украина
Врежет -6 с дождем и снегом: синоптики предупреждают о серьезной непогоде

Врежет -6 с дождем и снегом: синоптики предупреждают о серьезной непогоде

19:38 Синоптик
NYT пишет о сотнях "пленных" бойцов ВСУ в Авдеевке: появились важные детали

NYT пишет о сотнях "пленных" бойцов ВСУ в Авдеевке: появились важные детали

18:44 Украина
Все главные новости

Популярное

Никому не нужна : путинист Галкин наехал на Пугачеву 6440

"Никому не нужна": путинист Галкин "наехал" на Пугачеву

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки 6426

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки

Пик наступит весной: Буданов рассказал о новом плане Кремля в Украине 3473

Пик наступит весной: Буданов рассказал о новом плане Кремля в Украине

Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей 3440

Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей

Последние новости

19:41

Украину ждет затяжная война: Россия хочет захватить Луганщину до выборов - ГУР

19:38

Врежет -6 с дождем и снегом: синоптики предупреждают о серьезной непогоде

19:26

Лунный календарь на 22 февраля: стоит ли начинать новые важные дела

19:10

Об украинской печали и нашей трагической историимнение

19:09

6 самых лучших упражнений для ягодиц и пресса: всего 12 минут для идеального телаВидео

Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал РоманенкоВойна грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
19:02

"Я не хотела": Тринчер наконец-то ответила на обвинения в плагиате шоу

19:01

Пожелтевший путинист Евгений Петросян записал обращение после госпитализации

18:54

"Я нагрішила, шиншила": звезда TIkTok перепела старый хит Тины Кароль

18:49

РФ перебрасывает войска из Авдеевки: будут сложные бои на новых направлениях - 3 ОШБр

Реклама
18:44

NYT пишет о сотнях "пленных" бойцов ВСУ в Авдеевке: появились важные детали

18:13

Чем можно открыть вино без штопора: простые и быстрые способы

18:10

Как правильно варить пельмени из морозилки: 6 главных правил, чтобы они не разлезлись

18:00

Противодействия блокаде нет: Петр Кульпа рассказал, как РФ использует протесты поляков

18:00

Что будет, если насыпать полстакана соли в раковину

17:57

Головоломка для тех, у кого очень хорошее зрение: надо за 6 секунд найти смайлик

17:47

Иран передал России баллистику для ударов до 700 км - Reuters

17:44

Конец дружбы: Позитив "проехался" по Потапу и Насте Каменских

17:43

Будет лететь больше ракет: РФ внезапно увеличила количество Искандеров на границе

17:38

Путинистка Успенская опозорила дочь на всю Россию

17:32

Более 70% украинцев за переговоры с Россией, но есть нюанс - КМИС

Реклама
16:57

"Достаточно недоразумений": Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе

16:35

Ситуация опасная: Пьотр Кульпа объяснил, что привело к "зерновым" протестам в ПольшеВидео

16:33

Обязательно нужно мобилизовать 250-300 тысяч человек - генерал Романенко

16:26

"Этого не делала ни одна страна в мире": Игнат раскрыл детали по получению F-16

16:22

В ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы

16:21

Будут накоплены все ресурсы: генерал сказал, когда ВСУ пойдут в наступление

16:04

Назвала Крым украинским и осудила путинистов: интервью Волочковой в КиевеВидео

16:02

Дерзкое наступление врага на Запорожье: Тарнавский рассказал о ситуации на фронте

15:55

В Польше признали, что среди фермеров-забастовщиков могут быть "пропутинские агенты"

15:47

Гороскоп на март 2024 для Тельцов: деньги, награды и новые друзьяВидео

15:43

Важно удержать фронт в 2024-м: в Германии сделали прогноз о сроках победы Украины

15:38

Зибров похвастался красавицей-дочкой

15:36

"Бороться не надо": Melovin рассказал, как живет с неизлечимой болезнью

15:33

Когда наступит метеорологическая весна: синоптики назвали даты потепления

15:20

Куда нужно смотреть 22 февраля, чтобы быть счастливым весь год: приметы

15:03

Леся Никитюк раскрыла пикантную подробность своей личной жизни

15:00

Упростили бронирование от мобилизации для сотрудников оборонных фирм: что поменялось

15:00

Блокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – КульпаЭксклюзив

14:58

Не узнать: Соню Морозюк подловили в Киеве

14:51

Мечтал сравнять Россию с землей: в Ростове открыли памятник украинцуВидео

Реклама
14:45

Война с Россией может затянуться: генерал рассказал, сколько еще продлятся бои

14:37

Умер актер-звезда легендарного ситкома "Офис"

14:36

Будет чиста до блеска: лучший способ, как очистить сковороду от нагара

14:03

Дворцовый переворот и Путин в РФ до 2030-го: генерал Романенко сделал прогнозВидео

13:46

Умер легендарный диссидент и политик Степан Хмара

13:43

Популярная украинская ведущая и звезда "Холостяка" объявила о разводе

13:41

Зеленский провел селектор по ситуации на западной границе: что решили

13:21

Нужно найти вора на картинке за 5 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

13:19

Почему полезно есть тыквенные семечки: врач назвала неожиданные причины

13:17

Русские оккупанты уже дважды обстреляли Украину ракетами "Циркон" - эксперт

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять