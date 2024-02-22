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Войска РФ наступают на четырех направлениях: в США назвали цель оккупантов Путина

Андрей Ганчук
22 февраля 2024, 08:15
Российские оккупанты проводят многостороннюю операцию на Харьковско-Луганском направлении и изменили некоторые аспекты своих действий, отметили аналитики.
Войска РФ, фронт
Оккупанты хотят захватить восточный берег реки Оскол в Харьковской области - ISW / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Войска агрессора России проводят на Харьковско-Луганском направлении многостороннюю наступательную операцию. Наблюдаются изменения вих тактике. Враг активно атакует на четырех направлениях: к северо-востоку от Купянска, к юго-западу от Сватового, к северо-западу от Сватово и к западу от Кременной. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что ранее оккупанты атаковали либо большими массами на отдельных направлениях, как в Бахмуте и Авдеевке, либо осуществляли многочисленные атаки на тех направлениях, которые находится далеко друг от друга. Однако теперь их тактика изменилась.

"Перспективы этого наступления на Харьковско-Луганском направлении далеко не ясны, но его план и первоначальное воплощение знаменуют собой заметные изменения в подходе России к оперативному уровню", - считают аналитики.

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Также американские специалисты подчеркнули, что цель активизации захватчиков на линии Купянск-Сватово-Кременная – оккупация восточного берега реки Оскол в Харьковской области.

Наступление России

Войска РФ попытаются прорвать оборону ВСУ на 5 направлениях, написали журналисты The New York Times. Они отметили, что оккупанты на некоторых направлениях собрали группировки численностью более 100 тысяч войск

Войска РФ пытаются отбить у ВСУ Работино, рассказали в разведке Британии. В частности, захватчики восстановили свои силы на Токмакском направлении и "хотят" вернуть оккупационный контроль над селом, которое украинские войска освободили летом прошлого года.

В ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы – замначальника военной разведки Вадим Скибицкий считает, что у оккупантов нет возможностей для проведения подобных операций. Однако они пытаются создавать резервы.

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ВСУ Харьковская область войска России новости Донбасса война России и Украины
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