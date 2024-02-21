РФ перебрасывает войска из Авдеевки: будут сложные бои на новых направлениях - 3 ОШБр

Россияне весь год готовили силы, резервы, технику и оружие к наступлению, рассказал заместитель командира 3 ОШБр.

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ВСУ ждут очень сложные бои / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Россия перебрасывает уцелевшие воинские подразделения и технику из Авдеевки на другие направления. На фронте будут происходить очень сложные бои. Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram.

"На Авдеевском направлении по состоянию на сегодня все в целом очевидно - оккупанты будут продвигаться, насколько у них хватит силы и в зависимости от того, кто из них выживет", - отметил военный.

Жорин рассказал, что из Авдеевки начали перебрасывать российские подразделения на другие участки фронта. Поэтому сложная ситуация ожидается и на других направлениях.

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"В целом нас ждут очень сложные бои. Говорил об этом еще в прошлом году - россияне готовились все это время. Готовили силы, резервы, накапливали оружие и технику. И были готовы", - пишет заместитель командира 3 ОШБр.

По его словам, Россия задействует все наяву ресурсы на поле боя. Жорин добавил, что в ближайшее время ситуация осложнится на юге и на Харьковском направлении.

Вывод ВСУ из Авдеевки

Напомним, россияне захватили Авдеевку, потеряв рекордное количество солдат в штурмах, но продолжают давление на фронте. Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что враг имеет достаточно сил для дальнейшего наступления. После Авдеевки оккупанты сосредоточились на захвате населенного пункта Ласточкино.

Также после вывода из Авдеевки украинские войска перешли к обороне на позициях на западе от города. Российские оккупационные войска могут готовиться к новому наступлению на востоке Украины, отметил военный обозреватель Денис Попович.

Как сообщал Главред, в Пентагоне считают уход украинских сил из Авдеевки стратегическим решением. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что защитников Украины вывели для сохранения артиллерии и снарядов, ведь их критически не хватает без помощи США.

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