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Дерзкое наступление врага на Запорожье: Тарнавский рассказал о ситуации на фронте

Юрий Берендий
21 февраля 2024, 16:02
Тарнавский отметил, что россияне пытаются проводить штурмовые действия малыми группами пехоты на Ореховском направлении.
Дерзкое наступление врага на Запорожье: Тарнавский рассказал о ситуации на фронте
Генерал раскрыл детали дерзкого наступления РФ на Запорожье / коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, скриншот с видео

Российские оккупационные войска за минувшие сутки осуществили 1151 артобстрел позиций Сил обороны Украины на Таврическом направлении. Кроме того, враг нанес 54 авиаудара, 103 удара дронами-камикадзе и провел 47 наступательных действий в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Об этом в своем Телеграмме написал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, российские войска провели безуспешные попытки наступления на Ореховском направлении.

"Здесь противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается", - написал Тарнавский.

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Он отметил, что российские потери за 20 февраля составили: 521 военнослужащий и 60 единиц военной техники, включая 6 танков, 34 боевые бронемашины, 6 артиллерийских систем, 1 ракетно-стрелковую установку, 12 автомобилей и 1 единицу спецтехники. Среди уничтоженной техники также был квадроцикл россиян.

Тарнавский сообщил, что украинские войска уничтожили два склада боеприпасов врага и один важный объект противника. Также было нейтрализовано или уничтожено 233 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Наступление россиян на Запорожье

Ситуация на Запорожском направлении остается стабильной, и пока нет угрозы наступления войск России. Однако, в случае опасности, Вооруженные Силы Украины готовы отстаивать позиции. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Позже он добавил, что российские войска готовят новое наступление на Запорожском направлении и могут атаковать в районе Ореховского направления.

Российские оккупационные сухопутные войска усилили наступательные действия в направлении села Роботино в Запорожской области. Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

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