Упростили бронирование от мобилизации для сотрудников оборонных фирм: что поменялось

В Украине правила бронирования работников оборонных предприятий теперь упрощены. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Как говорят чиновники, компаниям, которые работают на нужды армии, предложено два варианта бронирования.
Вариант 1. От 50% работников, независимо от военно-учетной специальности.
Сюда входят те предприятия, учреждения и организации, которые производят товары для военных, разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней, производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения.
Кроме того, предприятие должно быть на стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны либо быть соисполнителем такого контракта.
Далее ‒ более 50% их общего объема производства составляют товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).
Вариант 2. До 50% военнообязанных работников (включительно)
Речь идет о предприятиях, которые работают в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и сфере космической деятельности. Также оны должны соответствовать трем из пяти указанных критериев.
Предприятие должно быть на стадии выполнения контракта с государственным заказчиком в сфере обороны либо быть соисполнителем такого контракта.
Более 50% общего объема производства - товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).
Далее ‒ предприятие должно быть включено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов. Кроме того, оно должно участвовать в реализации задач и мер, которые предусмотрены госпрограммами в самолетостроительной отрасли и сфере космической деятельности.
В конечном итоге, такое предприятие должно производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для предприятий обороно-промышленного комплекса.
Мобилизация в Украине и выезд за границу
Ранее Главред сообщал, что в Раде рассматривают вариант "платного" бронирования от мобилизации для физических лиц-предпринимателей. Соответствующий каждомесячный платеж предлагается сделать не ниже 40 тысяч гривен.
Женщины, у которых есть медицинское либо фармацевтическое образование, были обязаны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. И, соответственно, они получат статус военнообязанных граждан, для которых выезд за границу ограничен. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Зеленского в Раде Федор Вениславский.
Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что на сегодняшний день фактически по закону запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит "исключительно в ручном режиме".
Отметим, в Верховной Раде не исключают, что в Украине могут усилить мобилизацию, если страна-агрессор Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин.
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